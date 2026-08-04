Die Schweiz ist auf dem Weg zu einem neuen Rekordsommer

Die Schweiz steuert auf einen weiteren Rekord-Sommer zu Keystone-SDA

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Der Sommer 2026 ist bis jetzt mindestens so heiss gewesen wie der Rekordsommer 2003. An einigen Stationen sei die Zahl der Hitzetage bereits höher als damals, teilte das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie Meteoschweiz auf Anfrage mit.

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(Keystone-SDA) «2003 war ein extremer Ausreisser», schrieb Meteoschweiz am Dienstag auf Anfrage von Keystone-SDA. Nun würden solche Ereignisse wegen der Klimaerwärmung wahrscheinlicher. Dennoch sei auch der Sommer 2026 als aussergewöhnlich einzustufen.

Beide Sommer seien von mehreren Hitzeperioden geprägt gewesen. Im Unterschied zum Jahr 2003, als die grösste Hitze im August auftrat, verzeichneten die Messstationen im laufenden Jahr bereits im Juni neue Rekorde bei den Tagesmaximum-Temperaturen.

Für eine abschliessende Einordnung des gesamten Jahres sei es noch zu früh. Meteoschweiz erwartet aber, dass 2026 zu den wärmsten Jahren seit Messbeginn gehören wird.