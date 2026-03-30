Veinte detenidos en Italia y España por tráfico de drogas procedentes de Marruecos

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Roma, 30 mar (EFE).- La Guardia di Finanza de Italia ha detenido a 20 personas en Italia y España en una operación internacional contra el tráfico de drogas, tras incautar grandes cantidades de estupefacientes que adquirían en Marruecos para su distribución en Italia y en Barcelona (España).

Según informaron este lunes las autoridades italianas, la investigación, dirigida por la Fiscalía de Milán y con el respaldo de la Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorismo y de Eurojust, contra una asociación delictiva, concluyó con la detención de veinte personas en Milán, Barcelona y Marbella (España).

Las pesquisas, iniciadas en 2024 por el Grupo de Investigación contra la Delincuencia Organizada (G.I.C.O.) de la Guardia di Finanza de Milán en colaboración con los Mossos d’Esquadra, permitieron identificar dos organizaciones criminales formadas por individuos de origen romaní y magrebí, que operaban de forma coordinada.

El grupo adquiría grandes cantidades de hachís en Marruecos para su distribución en Milán, el sur de Italia y Barcelona, utilizando una red logística basada en documentación falsa, teléfonos cifrados y vehículos con matrículas extranjeras registrados a nombre de testaferros.

En un periodo de cuatro meses, los investigados habrían introducido en Italia más de 350 kilogramos de hachís, de los cuales 125 fueron incautados entre agosto y septiembre de 2024, cuando se detuvo en flagrancia a cuatro transportistas.

Entre las operaciones destacadas se encuentran la confiscación de 86 kilogramos de hachís escondidos en maletas dentro de un vehículo y otros 38 kilogramos transportados en un automóvil procedente de España.

Asimismo, se llevaron a cabo embargos preventivos sobre bienes de alto valor, incluyendo un vehículo Ferrari valorado en unos 300.000 euros y un BMW de aproximadamente 100.000 euros.

De las 20 detenciones, ocho fueron en Italia y doce en España, donde también se incautaron otros 51 kilogramos de hachís, dos armas de fuego y cerca de 68.000 euros en efectivo. EFE

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