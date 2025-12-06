Venezolana Estelar anuncia ruta hacia Madrid, con escala en Barbados, tras cancelaciones

1 minuto

Caracas, 6 dic (EFE).- La aerolínea Estelar anunció este sábado una nueva ruta entre Venezuela y España, con escala en Barbados, que empezará a operar desde el próximo lunes 8 de diciembre, como una alternativa tras las cancelaciones de vuelos desde y hacia territorio venezolano de las últimas semanas.

En un comunicado publicado en Instagram, Estelar ofreció esta alternativa, en conjunto con su aliada Iberojet, para «aquellos pasajeros con fecha de viaje afectada» por la suspensión de los vuelos tras los avisos de precaución de la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. y de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) al sobrevolar este país suramericano y el sur del Caribe.EFE

