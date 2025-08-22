Venezuela agradece a Rusia el «respaldo incondicional» frente a «amenazas» de EE.UU.

Caracas, 22 ago (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó este viernes su agradecimiento al Gobierno de Rusia por el «respaldo incondicional» frente «a la escalada de amenazas» por parte del Gobierno de EE.UU., durante una conversación telefónica con el canciller de la nación euroasiática, Sergey Lavrov.

Rodríguez informó de la llamada con Lavrov a través de un mensaje en Telegram, en el que afirmó que la charla tuvo como objetivo abordar la «agenda bilateral y «el beneficioso curso» de la cooperación mutua.

«Agradecí especialmente el respaldo incondicional de Rusia a Venezuela, frente a la escalada de amenazas del Gobierno de EE.UU. para agredir al presidente Nicolás Maduro y a nuestro pueblo», escribió la funcionaria en su publicación.

Además, dijo haber manifestado a Moscú su «apoyo a los esfuerzos en las negociaciones de paz» con Ucrania.

«Coincidimos en la necesidad de seguir defendiendo el derecho internacional y fortalecer los espacios multilaterales, como el Grupo en Defensa de la Carta de la ONU, para avanzar en la construcción de un nuevo orden mundial multicéntrico y pluripolar», señaló la también ministra venezolana de Hidrocarburos.

Este jueves, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, incorporó la Milicia Nacional Bolivariana (MNB) a los denominados Cuadrantes de Paz -organizaciones territoriales conformadas por cuerpos policiales y representantes de comunidades-, con el fin de «defender la patria», tras las que señaló como «amenazas» de EE.UU.

Los intercambios verbales entre Washington y Caracas han escalado especialmente después de que el martes pasado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asegurara que EE.UU. está preparado para «usar todo su poder» para frenar el «flujo de drogas hacia su país», preguntada previamente sobre el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.EFE

