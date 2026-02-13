Venezuela aplaza la aprobación de la histórica ley de amnistía

El Parlamento de Venezuela aplazó el jueves el debate final para la aprobación de una amnistía general para los presos políticos en el país, al no llegar a un acuerdo sobre un artículo que impacta el alcance de la ley.

Se espera que esa legislación se traduzca en la libertad plena de cientos de detenidos, un clamor que se escuchó en la primera gran manifestación opositora desde la caída de Nicolás Maduro, que congregó a miles de personas en Caracas al grito de «no tenemos miedo».

La presidenta encargada de Venezuela afirmó además en una entrevista con el canal estadounidense NBC que habrá elecciones «justas y libres» en Venezuela, sin precisar fechas, mientras que Estados Unidos impulsa una «transición» en el país.

La amnistía es una iniciativa de Delcy Rodríguez, quien era vicepresidenta de Maduro y asumió el poder tras la captura del mandatario en una incursión militar estadounidense el 3 de enero.

El debate se trancó en el artículo 7, que indica que la amnistía abarca «a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos» en 27 años del chavismo. La oposición objetó el final de la redacción que exige que la persona «esté a derecho o se ponga a derecho».

– «No podemos confiar» –

La diputada opositora Nora Bracho explicó que la propuesta del partido de gobierno implica «que la persona vaya y se presente ante los tribunales para entonces dar la causa ya como cerrada. Y no es necesario de ninguna manera», sino que sea un proceso automático.

«No se puede amnistiar a alguien que desconoce o que no ha cometido ningún delito», argumentó por su lado la diputada oficialista Iris Varela. «El que no ha cometido ningún delito no tiene por qué pedir amnistía».

«Aquí pareciera que alguien quiere amparar que esas personas ni siquiera reconozcan los delitos que han cometido», añadió.

La ONG Foro Penal contabiliza más de 600 personas aún detenidas por razones políticas en Venezuela. La mayoría de ellos defiende su inocencia.

La oposición pidió diferir el debate del artículo cuestionado y avanzar en la ley, pero el gobierno propuso aplazar la discusión.

«Al no haber independencia de poderes (…) no podemos ponernos a derecho en cualquier circunstancia o no podemos confiar en que ese juicio no esté amañado», explicó a la AFP la abogada Jackeline Sandoval.

La próxima sesión legislativa está prevista para el jueves próximo.

Una decena de mujeres, familiares de presos políticos, se encadenaron las unas con las otras frente a la entrada de la prisión conocida como Zona 7, en Caracas, pocas horas después de que la sesión fuese aplazada.

– «¡Que sean todos!» –

La sesión parlmentaria coincidió con una manifestación de miles de personas que convocó el movimiento estudiantil por el Día de la Juventud. Es la primera gran movilización de la oposición desde la caída de Maduro.

«Amnistía ya», se leía en un cartel desplegado en la entrada de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la mayor del país, donde se concentró la manifestación opositora.

«¡No tenemos miedo!», gritaban los manifestantes tras meses de un silencio impuesto con represión. Solo las protestas que siguieron a la cuestionada reelección de Maduro en 2024 llevó a más de 2.000 personas a la cárcel.

Rodríguez, que gobierna bajo presión del presidente Donald Trump, inició un proceso de excarcelaciones a los pocos días de asumir el poder y ordenó también el cierre de la temida prisión del Helicoide.

«Pasamos mucho tiempo en la clandestinidad, callados, en silencio por todo lo que ha vivido Venezuela con la represión», dijo a la AFP Dannalice Anza, estudiante de 26 años. «Hoy nos levantamos, nos unificamos y nos convocamos todos para exigir cada una de las reivindicaciones necesarias para este país».

– Elecciones libres –

La presidenta Rodríguez se comprometió a celebrar elecciones en Venezuela durante una entrevista a la televisora estadounidense NBC, aunque no precisó fechas.

Cuando se le preguntó si está comprometida con celebrar elecciones en Venezuela, Rodríguez respondió: «Absolutamente, conforme a la Constitución. Elecciones libres y justas», dijo en español.

«Y tengo que decirle que el calendario de las elecciones será fijado y decidido por el diálogo político en este país», según otro extracto de la entrevista traducida al inglés por NBC.

Horas antes el partido de gobierno reunió a miles de militantes en una marcha en Caracas, en la cual exigieron la liberación de Maduro y su esposa Cilia Flores, detenidos en Nueva York. Ambos afrontan un juicio por narcotráfico.

En una tarima se proyectó un mensaje de Rodríguez tras una visita más temprano a instalaciones de la petrolera Chevron con el secretario estadounidense de Energía, Chris Wright.

El secretario realiza una visita histórica a Venezuela, donde pronosticó el fin del embargo petrolero, que rige desde 2019.

«Acabamos de terminar una agenda muy intensa» con Wright. «Me dio mucho orgullo (…) poder mostrar la verdad de Venezuela», aseguró Rodríguez en su mensaje.

