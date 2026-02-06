Venezuela avanza en histórica amnistía luego de casi tres décadas de chavismo

El Parlamento de Venezuela dio el jueves el primer paso hacia la aprobación de una histórica ley de amnistía que abarca los 27 años del chavismo y excluirá las «violaciones graves» a los derechos humanos.

La «Ley de amnistía para la convivencia democrática» es una iniciativa de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que la calificó de ley «para la paz y para la reconciliación».

Rodríguez gobierna bajo presión de Estados Unidos tras la incursión militar en la que capturó a Nicolás Maduro.

La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la primera discusión del texto, que sigue a una consulta pública previa al debate final artículo por artículo, aún sin fecha.

«Pedimos perdón y tenemos que perdonar también», dijo el presidente del Parlamento y hermano de la presidenta, Jorge Rodríguez, durante una sesión en la que los diputados llamaron a la reconciliación de este país muy polarizado.

– «Reencuentro» –

La AFP accedió al borrador del proyecto de ley, que puede cambiar tras las consultas.

El texto abarca a los acusados por «traición a la patria», «terrorismo» e «instigación al odio», delitos que fueron imputados a presos políticos durante estos años. Inlcuye también desde la sublevación hasta los castigos por mensajes en redes sociales o servicios de mensajería.

Es «el inicio de una nueva etapa histórica en este país, de una etapa de reencuentro (…) donde al final podamos conseguir la paz», dijo por su parte el diputado opositor Tomás Guanipa. «La paz, que no es la paz del miedo, de la persecución, del silencio, sino la paz de la libertad, de la democracia».

Guanipa tiene dos hermanos presos. La ONG Foro Penal informó que 383 personas detenidas por razones políticas fueron excarceladas como parte de un lento proceso previo ordenado por Rodríguez el 8 de enero.

Sería la segunda amnistía durante el chavismo, la primera fue aprobada por el fallecido Hugo Chávez en 2007.

«No pierdan esta oportunidad», dijo la presidenta Rodríguez. «Les estamos extendiendo la mano y esperamos que con madurez política sepamos afrontar este nuevo desafío».

– Inhabilitados –

La ley excluye violaciones graves de los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, en «estricto acatamiento» de la Constitución venezolana, que ya prohíbe contemplar este tipo de delitos en cualquier tipo de indulto o amnistía.

La Corte Penal Internacional (CPI) investiga posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante el gobierno de Maduro, desde 2017.

«Va a servir para que no se repita lo que ocurrió en el pasado y para que el pasado no sirva para detener o frenar procesos de transición», explicó a la AFP Alfredo Romero, director de Foro Penal. «No puede ser un proceso de persecución contra aquellos que manejaban el poder previamente».

La ley incluye casos registrados por los hechos de abril de 2002, cuando Hugo Chávez fue derrocado por pocos días y la huelga petrolera de ese mismo año. También a los detenidos durante la represión en las protestas antigubernamentales entre 2004 y 2024, después de la cuestionada reelección de Maduro, cuando más de 2.000 personas fueron detenidas en 48 horas.

Ampara asimismo «infracciones» de jueces, fiscales y otros funcionarios, aunque por lo pronto no incluye reparaciones.

El proyecto incluye la revocatoria de inhabilitaciones políticas entre 1999 al 2026. La nobel de la Paz, María Corina Machado, fue impedida por esta vía de participar en las cuestionadas elecciones de 2024 en las que Maduro fue reelecto.

También beneficia a civiles juzgados por tribunales militares y establece «garantía de retorno» para quienes están en el extranjero y son buscados por las autoridades.

– «Menos arrogante» –

En paralelo al proceso legislativo, el gobierno impulsa un nuevo proceso de diálogo político entre el gobierno y una fracción de la oposición distanciada del ala que lidera Machado.

Otros procesos de negociación fracasaron en el pasado, aunque una fuente que estuvo en la primera reunión destacó un tono «menos arrogante» en el chavismo tras el ataque del 3 de enero, que llevó a la caída de Maduro e incluyó el bombardeo a Caracas y otras regiones.

Delcy Rodríguez entregó además control del petróleo y avanza en la reanudación de las relaciones con Washington.

