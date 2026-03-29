Venezuela busca su segunda victoria consecutiva en amistoso con el Uzbekistán de Cannavaro

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Caracas, 29 mar (EFE).- La selección de fútbol de Venezuela disputará este lunes su segundo y último amistoso de la FIFA Series ante el local Uzbekistán, en Taskent, impulsada por su primera victoria en casi un año, que inauguró con pie derecho la etapa del técnico Oswaldo Vizcarrondo y marcó un hito en la historia de Salomón Rondón, que llegó a los 50 goles con la Vinotinto.

Para la cita contra Uzbekistán, en el estadio Bunyodkor, Venezuela apostará al desempeño de jugadores como Rondón y del lateral Delvin Alfonzo, quien anotó también doblete en el partido contra Trinidad y Tobago, la primera victoria de la selección mayor en competiciones oficiales desde junio de 2025.

La convocatoria venezolana para estas fechas combina jugadores jóvenes, como Jon Aramburu, de la Real Sociedad, el mediocampista Telasco Segovia, del Inter Miami, con figuras más experimentadas como Rondón y Luis ‘Cariaco’ González.

Se trata igualmente del estreno de Vizcarrondo, exjugador vinotinto, que con estos busca “tener un diagnóstico” de la situación de la plantilla para evaluar futuras convocatorias y alimentar un proceso a largo plazo para el fútbol nacional, según declaró a la FIFA el martes.

Vizcarrondo fue ratificado como director técnico de la Vinotinto en enero, luego de asumir el cargo de manera temporal tras la destitución del argentino Fernando ‘Bocha’ Batista, quien no cumplió con el objetivo de clasificar a Venezuela a su primer mundial de fútbol.

Por su parte, Uzbekistán llega también después de una victoria 3-1 contra Gabón el pasado viernes bajo la dirección del excapitán de Italia Fabio Cannavaro, quien tomó las riendas de esta selección en octubre del año pasado para guiarla en su primera participación mundialista.

Uzbekistán selló en junio de 2025 una histórica clasificación al Mundial 2026, la primera para el país tras siete intentos consecutivos fallidos en eliminatorias, en los 35 años desde su independencia.

Venezuela y Uzbekistán se han enfrentado en un solo amistoso internacional previo, el 28 de marzo de 2023, que concluyó con un empate a 1-1.

– Alineaciones probables:

Venezuela: Cristopher Varela; Jon Aramburu, Luís Balbo, Diego Osío, Andrusw Araujo; Jorge Yriarte, Gleiker Mendoza, Delvin Alfonzo, Gustavo González; Alejandro Marqués, Keiber Lamadrid.

Uzbekistán: Utkir Yusupov; Umarbek Eshmurodov, Rustamjon Ashurmatov, Jakhongir Urozov; Sherzod Nasrullaev, Otabek Shukurov, Odiljon Khamrobekov, Khojiakbar Alijonov; Oston Urunov, Azizjon Ganiev; Eldor Shomurodov.

Estadio: Bunyodkor Stadium (Uzbekistán).

Hora: 19.00 horas de Uzbekistán (14.00 GMT).EFE

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