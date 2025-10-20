Venezuela celebrará una cuarta consulta para proyectos comunales financiados por el Estado

Caracas, 20 oct (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes que el próximo 23 de noviembre el país celebrará una cuarta consulta popular, en la que los ciudadanos de 5.336 comunidades registradas escogerán proyectos que serán financiados por el Estado.

«Yo convoco, tengo la plata (dinero) ya, convoco a la cuarta consulta comunal (…) el 23 de noviembre, domingo 23 de noviembre todos los vecinos a votar, a elegir sus proyectos comunitarios de base, democracia directa», dijo el mandatario en la inauguración de una sala de autogobierno, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro indicó que en el exterior hay una «campañita» de decir que en el país «hay una dictadura».

«Quisiera ver en tu país (…) una democracia con pueblo, activado, educado, con liderazgo tan poderoso como tenemos aquí», añadió.

El líder chavista exigió respeto para la «democracia y el pueblo de Venezuela».

El Gobierno de Venezuela prevé celebrar unas seis consultas de este tipo durante el año 2025.

El pasado 27 de julio, cientos de venezolanos acudieron a los centros de votación para participar en la tercera consulta popular en la que fueron seleccionados 5.336 proyectos para los jóvenes del país.

Ese mismo día se eligieron 335 alcaldes y 2.471 concejales, la mayoría en manos del chavismo, tras la negativa de la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), de participar en los comicios locales, al denunciar fraude en las presidenciales de julio del año pasado, en los que el ente electoral proclamó como ganador a Maduro.

La primera consulta tuvo lugar el pasado 2 de febrero y el 27 de abril se celebró la segunda elección de proyectos populares. EFE

