Venezuela se solidariza con Gustavo Petro ante acusaciones de Donald Trump en su contra

Caracas, 23 oct (EFE).- Venezuela se solidarizó este jueves con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego de que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, lo calificara de «matón y un mal tipo» y lo acusara de fabricar «muchas drogas».

«Elevamos nuestra palabra de solidaridad con el presidente Petro, primer presidente que yo recuerde que en Colombia combate el narcotráfico», dijo el ministro de Interior, Diosdado Cabello, en un vídeo difundido en Telegram con un extracto de su programa ‘Con el mazo dando’, transmitido por el canal Venezolana de Televisión (VTV) .

El también número dos del chavismo afirmó que Petro «hoy está amenazado» y que, con respecto a Venezuela, el gobernante colombiano «ha tenido siempre una actitud valiente».

Sin embargo, señaló que en la región hay «algunos gobernantes (que) son temerosos» y otros que consideró «arrastrados al imperialismo», señalamiento que acompañó en el vídeo con un par de imágenes del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

«Los ataques al pueblo de Colombia y a Colombia son ataques a Venezuela también», agregó Cabello.

Este miércoles, Trump declaró que el mandatario colombiano «ha hecho mucho daño a su país», días después de anunciar el fin de la ayuda financiera a Colombia por su supuesta inacción en la lucha contra el narcotráfico y señalar a Petro como un «líder del narcotráfico».

En respuesta, el izquierdista anunció que se defenderá ante la Justicia estadounidense de las «calumnias» de altos funcionarios de ese país en su contra.

Petro, quien ha intensificado sus críticas a Trump desde que este ordenó en agosto un despliegue militar en el Caribe bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, ha dicho que Colombia está dispuesta a luchar contra el tráfico de drogas junto a los Estados que soliciten su colaboración, incluso EE.UU.

El Pentágono informó este miércoles de un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha, esta vez en aguas del Pacífico frente a Colombia.

El martes, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró que Colombia cuenta con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) del país suramericano ante las «amenazas» estadounidenses. EFE

