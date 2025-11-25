Venezuela sigue acumulando suspensiones de vuelos pese a la advertencia de su Gobierno

5 minutos

(Actualiza con fechas de Air Europa y cancelación de Latam)

Caracas, 25 nov (EFE).- Venezuela siguió acumulando este martes suspensiones de vuelos internacionales, principalmente a España, mientras corre el plazo que el Gobierno de Nicolás Maduro dio a las aerolíneas que cancelaron sus viajes para que los reanuden antes de las 16.00 GMT de mañana, miércoles.

Ante la ola de suspensiones de itinerarios desde y hacia Caracas, el Gobierno venezolano advirtió de que las aerolíneas que han cancelado sus vuelos en el país tienen hasta las 12.00 hora local del miércoles para reanudar sus operaciones, porque, en caso contrario, serán revocados sus permisos de «vuelo permanente».

«El Estado venezolano fijó posición con las aerolíneas y tomará las acciones correspondientes. Ya les quedan menos de 24 horas», dijo a EFE una fuente del Ministerio de Transporte.

Esta situación se produce después de que la autoridad aérea estadounidense alertara sobre los sobrevuelos en territorio venezolano, en un contexto en el que EE.UU. mantiene un despliegue militar en el Caribe.

Desde el sábado hasta este martes, unas 33 operaciones internacionales fueron suspendidas en el país sudamericano, luego de que la Administración Federal de Aviación de EE.UU. instara a los vuelos comerciales a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, ante lo que calificó como «una situación potencialmente peligrosa en la región».

La notificación se conoció en medio de un despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que Caracas considera una «amenaza» que busca propiciar un cambio de Gobierno.

Siguen las cancelaciones

Pese a la advertencia del Gobierno de Venezuela, la española Air Europa notificó este martes la cancelación de los vuelos hasta Madrid de los días 27, 29 y 30 de noviembre próximo.

Igualmente, Laser indicó que se ve «imposibilitado» de volar hacia Madrid hasta el 1 de diciembre, tras un aviso de Enaire, empresa pública de España que tiene asignada la gestión de navegación aérea.

Enaire, el organismo español gestor de la navegación aérea, recomendó a los operadores civiles españoles no realizar ningún vuelo en el espacio aéreo dentro del FIR (espacio aéreo del que se encarga la torre de control) de Maiquetía, que abarca Venezuela y se extiende hasta el mar Caribe.

Bajo este mismo argumento, la aerolínea venezolana Estelar también anunció la suspensión de sus vuelos del 24, 26, 28 de noviembre y 1 de diciembre próximo.

La empresa comunicó que la reprogramación de estos vuelos se anunciará «de forma oportuna» una vez vencida la fecha de vigencia de la notificación de Enaire.

Tanto Laser como Estelar viajan a Madrid en alianza con los proveedores españoles Plus Ultra e Iberojet, respectivamente.

Además, la brasileña Gol informó de que mantendrá la suspensión de vuelos a Venezuela por lo menos hasta el próximo viernes.

La aerolínea tiene una ruta regular entre Caracas y el aeropuerto de Guarulhos, en São Paulo.

Por el momento, mantienen sus operaciones en Venezuela Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como la estatal venezolana Conviasa.

Entre la confianza y la tensión

El lunes, las autoridades gubernamentales y representantes de aerolíneas en Venezuela se reunieron para coordinar acciones que garanticen la continuidad de los viajes.

El Ministerio de Transporte precisó que «el mensaje central de la reunión fue la confianza y la seguridad en las operaciones por parte de los prestadores del servicio aéreo a los pasajeros».

Sin embargo, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, en inglés) informó de que el escenario se tensó aún más tras la advertencia del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela de que las aerolíneas debían reanudar sus operaciones en 48 horas, bajo advertencia de sanciones que incluyen la suspensión de derechos de tráfico.

Este martes, la asociación internacional aclaró que las compañías que podrían perder sus derechos de tráfico en Venezuela, tras recibir esta advertencia del INAC, son las que han suspendido sus vuelos.

Entre las líneas que han cancelado sus itinerarios figuran las españolas Iberia, Air Europa y Plus Ultra, así como las compañías TAP, Avianca, Latam, Turkish Airlines y GOL, todas ellas miembros de IATA.

Latam, la más grande de América Latina, informó este martes que reprogramará para el 2 de diciembre un vuelo previsto para el 26 de noviembre entre Bogotá y Caracas, en un nuevo ajuste ante el aviso de la FAA.

El presidente Nicolás Maduro pidió el lunes al ministro de Transporte, Ramón Velásquez, garantizar el cumplimiento de la ley, aunque no ofreció más detalles ni mencionó la cancelación de vuelos por parte de las aerolíneas. EFE

sc/lb/lnm

(foto)