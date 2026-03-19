Venezuela vive la fiesta del béisbol con un título mundial

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Venezuela festejó el miércoles su primer título en el Clásico Mundial de béisbol, una celebración que algunos incluso mezclan con la caída de Nicolás Maduro.

La selección se impuso el martes 3×2 a Estados Unidos en una final, jugada en Miami, que paralizó a este país donde el béisbol es el deporte nacional.

«El venezolano nace con el béisbol», celebró Luis Gedler, de 44 años, al lado de una cancha en la tradicional barriada del 23 de Enero, en la capital. «Es un orgullo, lo que nadie esperaba lo hicieron ellos».

Al fondo, niños jugaban a la pelota inspirados en la hazaña de sus ídolos.

La jefa de la Federación Venezolana de Béisbol trasladó el trofeo desde Estados Unidos a Caracas, donde lo presentó a la presidenta, Delcy Rodríguez, en el palacio presidencial de Miraflores.

Ninguno de los jugadores viajó porque debían incorporarse a sus equipos de las Grandes Ligas.

Rodríguez dijo que pedirá a las Grandes Ligas que les permita viajar, «aunque sea un día, a abrazar a su pueblo, a abrazar a su familia, para que sientan lo que es la emoción y el orgullo que tenemos nosotros de verlos al frente».

La mandataria -que más temprano renovó buena parte de su gabinete- decretó el 17 de marzo como día nacional del béisbol.

Un bus recorrió varias calles de Caracas con la copa en el tope acompañado de cientos de personas.

– «Muchas esperanzas» –

Un doble de Eugenio Suárez impulsó la carrera ganadora de Javier Sanoja que provocó el éxtasis de la hinchada venezolana, que colmó por abrumadora mayoría el loanDepot Park, en Miami.

El juego trascendió lo deportivo.

Ocurrió menos de tres meses después de que fuerzas militares de Estados Unidos bombardearan Caracas y capturaran a Maduro, tildado de dictador por Washington y la oposición venezolana.

El duelo se transmitió en plazas, restaurantes, bares. Y la celebración se extendió hasta la madrugada: caravanas de decenas de motos y autos se pasearon por las avenidas de Caracas tocando bocinas y con música tradicional a todo volumen.

«Esto nos da muchas esperanzas para el país», dijo a la AFP Yoelis Morantes, de 37 años. «Estamos celebrando lo que teníamos que celebrar desde el principio de año», añadió en una clara referencia a la caída de Maduro.

Un decreto de conmoción que rige desde enero prohíbe cualquier expresión de apoyo o celebración al derrocamiento del líder izquierdista en medio de un temor generalizado a las fuerzas del orden.

Rodríguez era vicepresidenta de Maduro y heredó el poder con el beneplácito de Washington.

«Hemos demostrado que desde la contienda deportiva podemos competir», indicó la mandataria, que dijo haber comentado el juego con la embajadora Laura Dogu. «Eso es lo que queremos en las relaciones bilaterales con el gobierno de los Estados Unidos».

– «Promete este 2026» –

Banderas venezolanas ondearon en las ventanas de departamentos y casas. Muchos iban en sus autos o dentro del bus con la camisa del equipo Venezuela.

El triunfo de la Vinotinto del béisbol llegó también como un bálsamo, después del fracaso de la selección de fútbol en la búsqueda por clasificar a su primer Mundial.

Las redes sociales estallaron con videos de celebración y memes que incuyeron, por ejemplo, al prócer independentista Simón Bolívar empuñando un bate y vistiendo el uniforme del equipo Venezuela.

«¡Eh, Venezuela, uh!», repetían centenares de personas la noche anterior frente a una plaza en la capital. «¡Viva Venezuela, carajo!», gritó uno. «Somos los mejores».

«Está empezando el primer trimestre del año y mira cómo vamos», celebró Kenia González, de 35 años. «Promete este 2026».

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