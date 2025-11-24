Venezuela y Colombia empatan con 28 medallas en la primera jornada de Juegos Bolivarianos

Lima, 23 nov (EFE).- Venezuela y Colombia empatan en el medallero en la primera jornada de los vigésimos Juegos Bolivarianos de Lima y Ayacucho 2025 con 28 metales, fecha en la que se disputaron pruebas como la maratón, natación, levantamiento de pesas, hockey y lucha grecorromana, entre otras.

La primera jornada oficial de los Juegos empezó temprano este domingo con la maratón que atravesó Lima y dio la primera alegría para los locales, pues Perú se coronó con el oro y la plata, correspondientes a Ferdinand Cereceda y Ulises Ambrocio, y también obtuvo la plata y bronce en la categoría femenina, alcanzadas por Sheyla Eulogio y Zarita Suárez, respectivamente.

En la prueba de Ciclismo MTB Cross Country, que se disputó en la ciudad andina de Ayacucho, Colombia se hizo con el oro y la plata en la categoría femenina, Ecuador ganó el bronce, y en la categoría masculina ganó Colombia y Perú obtuvo la plata y bronce.

Venezuela se alzó con nada menos que 15 oros; siete en levantamiento de pesas, cuatro en lucha y cuatro en natación, 7 platas; en natación, lucha grecorromana y levantamiento de pesas y 6 bronces; en tiro deportivo, levantamiento de pesas y natación.

Colombia también cosechó 28 medallas, de las cuales nueve son oros, que ha conseguido en natación, levantamiento de pesas, MTB Motocross Country y lucha grecorromana.

Además, se ha alzado con 16 platas, en levantamiento de pesas, lucha grecorromana, MTB Motocross Country, natación y tiro deportivo.

Perú es tercero en el medallero con 20 metales, cuatro oros; en la maratón, levantamiento de pesas, tiro deportivo, natación, cuatro platas; natación, tiro con arco y maratón, y 12 bronces; en lucha grecoromana, levantamiento de pesas, natación, MTB Motocross Country, tiro deportivo y maratón femenina.

Ecuador ha obtenido 14 medallas y le sigue Chile con 10, Guatemala (6), República Dominicana (4), El Salvador (3) y Paraguay (1).

Este domingo también se disputaron competencias de E-sport, bádminton, softball, hockey, y squash, que marcó su debut en el torneo, entre otras.

La vigésima edición de los Juegos Bolivarianos de Lima y Ayacucho 2025 se inauguró la noche de este sábado y congregarán a 4.500 deportistas de 17 delegaciones hasta el 7 de diciembre. EFE

