Venezuela y EEUU trabajan para restablecer sus relaciones tras la caída de Maduro

Venezuela y Estados Unidos emprenden este sábado un proceso para restablecer sus relaciones tras la caída del presidente Nicolás Maduro, que permitió además una liberación a cuentagotas de presos por razones políticas que tiene en vilo a sus familias a las puertas de las cárceles.

El vuelco en la tormentosa relación, interrumpida desde 2019, incluye un acuerdo para reactivar la industria petrolera venezolana, que según el presidente estadounidense, Donald Trump, le da potestad para elegir a las empresas que se harán cargo.

Venezuela posee las mayores reservas de crudo del planeta, pero con una infraestructura muy deteriorada.

Diplomáticos estadounidenses llegaron el viernes a Caracas para evaluar una «reanudación gradual» de los vínculos, informó el Departamento de Estado. El gobierno interino de Delcy Rodríguez también enviará una delegación a Estados Unidos.

Los acercamientos no prevén por ahora un cambio de régimen, ante lo cual Edmundo González Urrutia, exiliado en España, pidió el «reconocimiento explícito» de su victoria en las presidenciales de 2025, que a su juicio Maduro le arrebató fraudulentamente.

Su mentora, la líder de la oposición y premio nobel de Paz, María Corina Machado, será recibida por Trump la próxima semana. En un primer momento el presidente la apartó de su plan para Venezuela, que cayó en una de sus peores crisis económicas durante el gobierno de Maduro.

Como parte de esa hoja de ruta, el gobierno interino comenzó a liberar a detenidos por razones políticas. La oposición reporta solo una decena de liberaciones, incluidos cuatro españoles, el excandidato presidencial Enrique Márquez y la activista Rocío San Miguel.

Hasta mediados de esta semana, la oenegé Foro Penal contabilizaba 806 «presos políticos» en Venezuela, incluidos 175 militares.

Luego de 36 horas de angustiosa espera, familiares decidieron en medio de la desesperación amanecer el sábado en campamentos improvisados fuera de la cárcel de El Rodeo I, cerca de Caracas.

Antes, hicieron una vigilia para pedir la libertad de sus seres queridos.

«Ya tenemos varios días con esta incertidumbre… Estamos preocupados, estamos muy angustiados, con mucha zozobra. Hoy pensábamos que iba a haber liberaciones, no se materializaron liberaciones acá», denunció a la AFP Hiowanka Ávila, de 39 años, quien dirigió una oración.

Frente al temido Helicoide, sede de los servicios de inteligencia en Caracas, el movimiento fue escaso el viernes: pocos familiares y muchos vehículos oficiales, constató la AFP.

– Escepticismo petrolero –

Debido a las inminentes excarcelaciones, Trump dijo el viernes que anuló una «segunda oleada de ataques» a Venezuela.

Washington mantiene sin embargo la presión en el Caribe, donde incautó un quinto buque petrolero, Olina, con crudo venezolano y que intentaba «eludir a las fuerzas estadounidenses». El barco estaba navegando de regreso a Venezuela y el crudo «será vendido», señaló Trump.

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) confirmó en un comunicado que el buque estaba regresando a «aguas venezolanas», en lo que describió como una «exitosa operación en conjunto» entre Caracas y Washington.

Sin embargo, Trump afirma que conduce los destinos de Venezuela, aunque en buena «sintonía» con Delcy Rodríguez, quien niega que su gobierno esté subyugado.

Al recibir el viernes a ejecutivos de una veintena de petroleras en la Casa Blanca, el magnate republicano dijo que Estados Unidos va a «tomar la decisión» sobre qué empresas van a entrar a Venezuela.

Previamente aseguró en una entrevista que esas empresas están dispuestas a invertir hasta «100.000 millones de dólares», pero tal cifra no fue mencionada en el encuentro.

Venezuela apenas extrae un millón de barriles diarios, menos de un tercio de sus mejores épocas.

Desde 2019, durante la primera administración de Trump, el crudo venezolano ha estado sometido a sanciones.

– Cita Petro-Trump –

Maduro fue capturado el 3 de enero junto con su esposa, Cilia Flores, en medio de un bombardeo en Caracas que dejó un centenar de muertos. Ambos fueron trasladados a Nueva York para enfrentar un proceso por narcotráfico y otros cargos.

El chavismo se movilizó el viernes por sexto día consecutivo en Caracas para exigir la liberación de Maduro. «No acepto que Trump venga a dominar a nuestro país», dijo a la AFP Josefina Castro.

Tras su derrocamiento, el presidente estadounidense también intensificó la presión contra Colombia y México, a cuyos gobiernos de izquierda acusa de ser laxos con el narcotráfico, e incluso amenazó con atacar por tierra a los cárteles.

Pero en una llamada telefónica limó asperezas con el presidente colombiano, Gustavo Petro, a quien recibirá a inicios de febrero, anunció Trump el viernes.

Petro pidió ese mismo día a Delcy Rodríguez combatir «juntos» el narcotráfico, tras pactar operaciones contra la guerrilla colombiana del ELN en la frontera.

El papa León XIV se mostró el viernes preocupado por las tensiones en la región, y pidió «respetar la voluntad del pueblo venezolano».

En Nicaragua, país copresidido por los esposos y aliados incondicionales de Maduro Daniel Ortega y Rosario Murillo, al menos 61 personas han sido detenidas por celebrar o manifestar su apoyo en redes sociales a la captura del derrocado mandatario, informaron una oenegé y la prensa en el exilio.

