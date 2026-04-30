Viajeros venezolanos celebran con emoción el regreso de un nuevo vuelo directo desde EEUU

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La Guaira (Venezuela), 30 abr (EFE).- Con alegría y una «emoción indescriptible», viajeros y operadores aéreos venezolanos recibieron este jueves la llegada del primer vuelo comercial directo en siete años desde Miami, Estados Unidos, operado por la compañía American Airlines.

«Estar de nuevo en un vuelo directo entre Venezuela y Estados Unidos es una emoción indescriptible», declaró la viajera Bárbara Fons, mientras esperaba su vuelo en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

A juicio de Fons, quien es venezolana pero residente en el extranjero, esta ruta directa significa «conexión» y permite a la población «estar un paso más cerca de sus familiares».

Según la ONU, unos 7,9 millones de venezolanos residen fuera de su país

«Creo que esto va a impulsar el turismo», agregó la viajera, quien indicó que llegó con mucha antelación al aeropuerto, debido a las dificultades de tránsito en Caracas, donde fueron cerradas varias calles por una protesta de trabajadores y por el acto público de cierre de la «peregrinación» nacional dirigida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, contra las sanciones económicas.

Katherine Guevara, representante de una agencia de viajes, dijo a EFE que si bien los precios de los boletos de la aerolínea entre Miami y Caracas son altos -entre 1000 y 4000 dólares-, «los cupos se agotaron bastante rápido» en el vuelo desde Estados Unidos.

Así mismo, Guevara valoró que la aerolínea estadounidense está permitiendo viajar a los venezolanos que salgan de Miami «sin un pasaporte válido» o vencido.

«Es lo que más necesitan los venezolanos en estos momentos: aerolíneas así, que no le pongan tantas trabas para viajar, y esta es una de las aerolíneas que les está permitiendo regresar», añadió.

Por su parte, José Freig, vicepresidente de operaciones internacionales de American Airlines, declaró a la prensa que están «orgullosos» y consideró que se trata de un día «histórico» en Venezuela, donde la aerolínea ha tenido presencia desde 1987.

«La respuesta a la demanda de los vuelos ha sido muy positiva», señaló Freig.

La ruta tendrá frecuencia diaria, con llegada a Caracas hacia el mediodía y el regreso enseguida desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, de Maiquetía, para llegar en la noche a Miami.

Freig afirmó que a partir del 21 de mayo se activará un segundo vuelo diario y añadió que a American «le encantaría» expandir sus operaciones a Maracaibo, capital del estado Zulia (oeste), donde operaba antes de la suspensión de la conexión en 2019.

Este primer vuelo de retorno a Venezuela de una aerolínea estadounidense despegó este jueves desde el Aeropuerto Internacional de Miami hacia las 10:11 hora local (14:11 GMT), en medio de una fiesta con banderas venezolanas y el desayuno típico de ese país, que incluyó arepas y tequeños.

Los vuelos comerciales directos entre ambos países fueron suspendidos en 2019, en medio de las tensiones entre los Gobiernos del entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien ejercía durante su primer mandato (2017-2021). EFE

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