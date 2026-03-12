Vicecanciller de Taiwán recibe a delegación de legisladores españoles de visita en la isla

Pekín, 12 mar (EFE).- El viceministro de Asuntos Exteriores de Taiwán Wu Chih-chung ofreció el miércoles un almuerzo a una delegación de legisladores españoles encabezada por Mikel Legarda Uriarte, en el marco de una visita a la isla destinada a reforzar los intercambios entre ambas partes, informó la Cancillería del territorio.

Según un comunicado del Ministerio taiwanés publicado este jueves, la delegación constituye el primer grupo de legisladores españoles que visita Taiwán desde las elecciones generales celebradas en España en julio de 2023.

Wu dio la bienvenida al grupo y señaló que la visita refleja el interés por fortalecer los vínculos con Taiwán y ampliar los intercambios bilaterales.

El viceministro subrayó además que 2026 marca el 400º aniversario del inicio de los contactos entre ambos territorios.

Recordó que durante el siglo XVII, los españoles establecieron enclaves en el norte de la isla, entre ellos las fortificaciones conocidas como San Salvador, en Keelung, y Santo Domingo, en Tamsui.

Wu destacó asimismo que las relaciones económicas y comerciales entre ambas partes han mantenido un «crecimiento constante» en los últimos años y expresó su deseo de ampliar la cooperación en sectores como los semiconductores, las energías renovables y las tecnologías de la información y la comunicación.

Por su parte, Legarda, diputado del Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV), afirmó, según el comunicado, que los miembros de la delegación proceden de distintas regiones de España y «destacaron los notables logros de Taiwán en el desarrollo democrático», así como el avance tecnológico de la isla.

Además de Legarda, el grupo de seis está integrado por legisladores como la diputada Cristina Valido (Coalición Canaria), y la senadora Nerea Ahedo y la diputada Idoia Sagastizabal, ambas del EAJ-PNV, según la Cancillería isleña.

Durante su estancia, la delegación tiene previsto reunirse con representantes de distintas instituciones taiwanesas, entre ellos el vicepresidente del Parlamento, Chiang Chi-chen, responsables del Consejo de Seguridad Nacional y organismos económicos y científicos, además de visitar el Parque Científico de Hsinchu, uno de los principales centros tecnológicos de la isla, indicó el Ministerio. EFE

