Vicecanciller Riabkov afirma la solidaridad de Rusia «ciento por ciento» con Cuba

3 minutos

La Habana, 9 abr (EFE).- El vicecanciller de Rusia, Serguéi Riabkov, afirmó este jueves en La Habana que su país «está ciento por ciento» solidario con Cuba, durante un encuentro con el presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, quien agradeció a Moscú el reciente envío de combustible a la isla.

«En el momento actual, Rusia está ciento por ciento solidaria con Cuba, a pesar de la complejidad por la que atraviesa el país, estamos al lado de ustedes», dijo Riabkov al mandatario cubano, según reportó la Presidencia en redes sociales.

En el encuentro Díaz-Canel ratificó «los especiales vínculos políticos, económicos y comerciales» que unen a Cuba y Rusia, y calificó como de «gran significación y de mucho simbolismo» el combustible enviado por el Gobierno ruso en medio del cerco petrolero que le ha impuesto Estados Unidos a la isla.

«Es una muestra de que Cuba no está sola», subrayó el mandatario insular.

Además dijo a Riabkov que «hay valor en países como la Federación de Rusia para no dejarse someter por las políticas imperiales» y que ese suministro «apoya un concepto que nosotros estamos defendiendo, y que es que tenemos todo el derecho a recibir petróleo, y que existe todo el derecho para que otros países exporten petróleo a Cuba».

Riabkov habló del «carácter especial» de las relaciones entre La Habana y Moscú, y valoró de «muy provechosa» la reunión de consultas políticas entre las cancillerías de ambas naciones realizada en esta jornada, que consideró de «mucha utilidad al evaluar detalladamente diferentes temas».

En esa reunión, el viceministro ruso reiteró el respaldo de Moscú a Cuba en la difícil situación actual, reforzada por el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos y ante las amenazas de Washington a la soberanía de la isla.

Previamente, el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, mantuvo con Riabkov una reunión de cortesía en la que agradeció el envío del petrolero Anatoli Kolodkin, que trajo a la isla 730.000 barriles de crudo, el primer cargamento de este tipo que recibió el país caribeño desde el pasado enero.

La visita del alto cargo de la diplomacia rusa a Cuba tiene lugar tras el reciente anuncio de un segundo envío de petróleo de Moscú a la isla, en medio del cerco petrolero dispuesto por EE.UU.

El viceministro ruso ratificó el pasado 1 de abril que su país continuará ayudando a Cuba y sostuvo que envió el cargamento de crudo a Cuba basándose «en criterios humanitarios», pero también porque Cuba es su «socio más cercano y más fiable en la región del Caribe».

Poco después, el ministro de Energía ruso, Serguéi Tsiviliov, anunció que estaba en preparación un segundo envío de crudo a la isla caribeña, del que hasta ahora no han trascendido detalles.

El petrolero Anatoli Kolodkin atracó el pasado 31 de marzo en el puerto cubano de Matanzas (oeste), en medio de la aguda crisis energética que padece la isla, agravada con el cerco petrolero aplicado por el Gobierno de EE.UU. desde enero.

Ese corte de las importaciones de petróleo a la isla ha provocado un desabastecimiento de combustibles que ha recrudecido los prolongados apagones diarios y ha generado una parálisis casi total de la economía, además de impactar servicios básicos de salud, transportes y otros. EFE

rmo/eav