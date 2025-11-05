Victoria electoral en California proyecta a Gavin Newsom como líder clave para 2028

Los Ángeles (EE.UU.), 5 nov (EFE).- Tras la clara victoria de su propuesta para responder con la misma moneda a la iniciativa de estados conservadores para mantener la hegemonía republicana en el Congreso, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, impulsa su perfil como líder del frente anti Trump y posible candidato a la presidencia en 2028.

En una elección especial realizada el 4 de noviembre, los votantes de California respaldaron la Proposición 50, medida impulsada por Newsom para rediseñar los distritos electorales y favorecer a los demócratas y contrarrestar medidas como las del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, para aumentar el número de escaños republicanos asignados al estado.

La iniciativa surgió en como respuesta al presidente de EE.UU., Donald Trump, y aliados republicanos que han promovido cambios inusualmente partidistas en los distritos asignados a escaños del Congreso en Texas, Misuri, Carolina del Norte u Ohio con la intención de blindar una ventaja de cara a las elecciones legislativas del año que viene.

La aprobación de la iniciativa de Newsom, respaldada también por figuras demócratas de alto perfil como el expresidente Barack Obama, ha aumentado la popularidad del que este año se ha posicionado como uno de los opositores más fervientes de Trump.

De acuerdo con los sondeos a pie de urna publicados por CNN, Newsom mantiene una imagen mayoritariamente favorable entre los votantes californianos. Un 55 % de los encuestados aprueba su gestión como gobernador, frente a un 45 % que la desaprueba.

No obstante, su figura sigue generando división entre los votantes: un 45 % lo apoyaría como candidato presidencial en 2028, mientras que un 54 % no lo haría.

Pero el triunfo de la iniciativa puede leerse como un buen comienzo para una posible carrera presidencial, especialmente después de que Newsom anunciara en una entrevista con CBS que está considerando postularse para la Casa Blanca, una vez finalizadas las elecciones de mitad de mandato de 2026.

El mandato de Newsom en California termina definitivamente en enero de 2027, tras haber sido elegido gobernador en las elecciones de 2018 y de 2022, después de eso planea hacer campaña a favor de los candidatos demócratas al Congreso.

La figura de Newsom ha sido polémica, especialmente a comienzos de este año, cuando fue criticado por miembros de su propio partido debido a su inicial trato conciliador con Trump al inicio de su mandato en enero, así como por haber lanzado un pódcast en el que entrevistó a líderes del movimiento MAGA.

Sin embargo, su postura frente a la política migratoria del presidente lo ha colocado también como un símbolo de resistencia, especialmente después de que el presidente movilizara la Guardia Nacional en Los Ángeles en junio de este año en respuesta a las protestas generadas por las redadas.

Según la encuesta de CNN, el 64 % de los votantes de Califonia considera que las medidas migratorias de la administración Trump «se ha ido demasiado lejos».

Asimismo, Newsom también ha ganado presencia en redes sociales después de que cambiara su estrategia de comunicación digital y adoptara un estilo más confrontativo, burlón, y con memes, similar al que usa Trump para atacar a sus adversarios.

Ahora, la aprobación de la Proposición 50 fortalece la capacidad de Newsom para enfrentar a Trump y da a los demócratas una ventaja clave en California. EFE

