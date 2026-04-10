Viernes, 10 de abril de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 10 abr (EFE).-

Islamabad/Teherán/Washington.- Pakistán ultima este viernes los preparativos para recibir a las delegaciones de alto nivel de EE. UU. e Irán, bajo la amenaza de Teherán de no acudir a la mesa de diálogo del sábado si Israel no detiene sus ataques en el Líbano en las próximas horas.

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Teherán.- Irán ha asegurado, a través de medios oficiales, que no participará en las negociaciones con Estados Unidos en Pakistán hasta que no se aplique el alto el fuego en el Líbano.

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Aguas del Pacífico.- La histórica misión de Artemis II concluye con el regreso de los cuatro astronautas a la Tierra, donde amenizarán en el Pacífico mientras personal de la NASA y la Marina de Estados Unidos los esperan.

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Houston (EE.UU.).- La NASA ofrece una conferencia de prensa posterior al amerizaje de la misión Artemis II a las 02:35 GMT.

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Lima.- Perú entra en el periodo de reflexión para las elecciones generales del domingo con una campaña electoral casi exenta de grandes mítines tradicionales y muy enfocada en las redes sociales, donde a los principales candidatos de derecha se les ha lanzado huevos y basura en el sur del país, al estar todavía abierta la herida por los más de 50 muertos en la represión a las protestas antigubernamentales de 2023.

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El Cairo.- El fotógrafo egipcio Mohamed Mahdy encontró gracias a un amigo el Wadi al Qamar (Valle de la Luna), en el norte de Egipto, donde sus residentes están expuestos al polvo de fábricas de cemento con las que conviven. Su trabajo visual le ha llevado a repetir el World Press Photo este año, con el que busca conseguir un cambio.

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Deir Al Balah (Franja de Gaza).- Seis meses después del inicio del alto el fuego en la Franja de Gaza, la población palestina continúa atrapada en una guerra que, para ellos, nunca ha terminado.

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Caracas.- Venezuela espera avances concretos en su economía tras la aprobación de la ley de minas, que abre el país a la inversión extranjera en el sector, y las medidas de renovación anunciadas por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, de visita en Granada, en su primer viaje oficial desde que asumió como mandataria.

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Caracas.- Bajo la sombra del ataque militar de EE.UU. que terminó con la captura de Nicolás Maduro, Venezuela ensaya una apertura política en un escenario de claroscuros, donde la movilización ciudadana y la liberación selectiva de presos políticos conviven con una estructura represiva que, según analistas consultados por EFE, se mantiene.

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Bogotá.- El candidato presidencial colombiano Sergio Fajardo, del partido de centro Dignidad y Compromiso, habla en una entrevista con EFE sobre sus propuestas de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo.

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Ciudad del Vaticano.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, cursa una visita oficial al Vaticano donde será recibido en audiencia por el papa León XIV.

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Rabat.- El ministro de Presidencia español, Félix Bolaños, hace declaraciones a medios durante su visita oficial a Marruecos.

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Naipyidó.- El general Min Aung Hlaing, que lideró el golpe de Estado de 2021 en Birmania (Myanmar), juró este viernes como presidente del país en una ceremonia que disolvió la junta castrense que detentó el poder durante los últimos cinco años, dando paso a un nuevo Gobierno copado por militares.

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Londres.- El partido populista de ultraderecha Reform UK presenta su eslogan de campaña para las próximas elecciones.

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Saná.- Protesta de los hutíes contra los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán.

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Nueva York (EE.UU.).- La exvicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, interviene en la convención de la National Action Network.

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Pekín.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de marzo de la inflación, que el mes anterior había aumentado un 1,3 % interanual.

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Berlín.- La huelga del personal de cabina del grupo Lufthansa convocada para este viernes por el sindicato UFO ha provocado la cancelación de cientos de vuelos en Alemania, en un momento en el que muchos viajeros regresan de las vacaciones de Semana Santa, según informaron diversos medios germanos.

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Moscú.- Ceremonia de colocación de ofrendas florales en las tumbas de cosmonautas y científicos soviéticos en la muralla del Kremlin, en la Plaza Roja.

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Skopie/Belgrado.- Los ortodoxos de Macedonia del Norte y Serbia celebran el Viernes Santo.

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Ciudad de México.- Conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Santiago de Chile.- La guerra en Oriente Medio es una «oportunidad» para mejorar la conectividad aérea en Latinoamérica, una región que está generado «gran interés» entre los inversionistas, afirmó este jueves a EFE el vicepresidente regional para las Américas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés), Peter Cerdá.

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Berlín.- ‘Michael’, el biopic sobre Michael Jackson dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar Jackson, sobrino del fallecido cantante, celebra su preestreno en Berlín, donde se celebra un evento especial para aficionados de varios días de duración.

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Londres.- Rueda de prensa con Robert Hardman, autor del nuevo libro sobre la difunta reina: «Elizabeth II – In private, in public. The inside story».

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Ciudad de México.- Entre pasillos oscuros, polvo de obras y señalización confusa, usuarios de la línea 2 del Metro de la Ciudad de México, en remodelación rumbo al Mundial de Fútbol 2026, comparan su experiencia diaria con Silent Hill, un videojuego de terror conocido por su atmósfera densa y desorientadora.

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cdp/aca/EFE

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