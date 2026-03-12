Viernes 13 de marzo de 2026 (20.30 GMT)

Teherán.- Irán intensifica sus ataques en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz cuando se cumplen dos semanas de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica y tras el desafío lanzado por el nuevo líder supremo Mojtaba Jameneí a los estadounidenses.

Tel Aviv.- En Israel, la guerra se recrudece en el norte de su territorio con ataques de la milicia chií Hizbulá mientras el Gobierno israelí amenaza con iniciar una invasión terrestre al país vecino, al tiempo que continúan los ataques con misiles de Irán activando las alarmas antiaéreas varias veces al día en ciudades como Tel Aviv o Jerusalén.

Beirut.- La ofensiva aérea israelí contra el Líbano continúa intensificándose, después de que la capital fuera objetivo de al menos tres ataques y de que la orden de evacuación para el sur se expandiera a otra franja de unos 15 kilómetros.

París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para hablar sobre la evolución del escenario de la guerra en Ucrania, en particular con el trasfondo y las implicaciones del conflicto bélico en Oriente Medio.

Cúcuta (Colombia).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reúnen por primera vez en un encuentro que tendrá lugar en el puente fronterizo Atanasio Girardot y que supone el estreno internacional de la mandataria venezola tras el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos.

Ciudad de México.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, ofrece una rueda de prensa al término de su viaje a México en el que se reunirá con importadores y autoridades mexicanas.

Londres.- El líder del Sinn Fein norirlandés, Gerry Adams, comparece en el juicio donde se dirime su responsabilidad como presunto dirigente del IRA en tres atentados que tuvieron lugar en Londres.

Ciudad de México.- Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas enfrentan una doble amenaza: por un lado, la posibilidad de que el Congreso estatal prohíba colocar fichas o carteles con los datos de sus familiares desaparecidos; por otro, han tenido que suspender sus actividades debido a la inseguridad y a la fuerte vigilancia de fuerzas militares y policiales tras el operativo contra ‘El Mencho’ del pasado 22 de febrero.

Caracas.- La ONG VE Sin Filtro, junto a otras organizaciones y medios de comunicación de Venezuela, convocan a una manifestación ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para exigir el desbloqueo de páginas web.

Banteay Meanchey (Camboya).- Visita a la frontera entre Camboya y Tailandia tras los choques fronterizos de diciembre pasado.

Miami (EEUU).- Las organizaciones Somos Votantes, Americans for Tax Fairness (ATF) y Unidos presentan un análisis que revela la disminución de la riqueza de los latinos en Estados Unidos y del apoyo a las políticas económicas del presidente Donald Trump.

Quito.- Los habitantes del valle de Íntag, en los Andes ecuatorianos, llevan más de tres décadas resistiendo la llegada de la minería a sus tierras, pero temen que la nueva ley minera impulsada por el Gobierno de Ecuador facilite el avance y reabra un conflicto marcado por denuncias de contaminación, divisiones comunitarias y tensiones con la administración.

Saná.- Los rebeldes hutíes convocan en Saná una protesta por el día de Jerusalén contra Israel.

Rabat.- Protesta contra la intervención de EEUU en Irán.

Yakarta/Sri Lanka.- Manifestaciones por el día de Al Quds (día de Jerusalén).

Los Ángeles (EE.UU.).- El cineasta español Oliver Laxe conversa con EFE sobre su nominación al Óscar por ‘Sirat’ y cómo la industria de Hollywood ha arropado una película que se sale de los moldes convencionales.

Miami (EE.UU.) – El ‘Stich Lab’, la principal plataforma para diseñadores emergentes de Latinoamérica en Estados Unidos, comienza este viernes en el Design District de Miami, donde más de 40 de las principales marcas independientes de la región presentarán las tendencias del año, que incluyen ropa deportiva y telas sustentables.

Londres.- Exposición de arte ‘Fault Lines’, que aborda la temática del suicidio masculino, desde Van Gogh hasta Hemingway pasando por Kurt Cobain y Keith Flint.

Buenos Aires.- El cantautor catalán Joan Manuel Serrat es investido doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Cuyo, en la ciudad argentina de Mendoza.

Abiyán.- Devolución del Djidji Ayôkwé, un tambor sagrado parlante, robado por las fuerzas coloniales francesas, en Abiyán, Costa de Marfil.

