Viernes 23 de enero de 2026 (20.30 GMT)

6 minutos

Madrid, 22 ene (EFE).-

Ciudad de Gaza.- Las frutas y verduras vuelven a estar disponibles en los mercados de Gaza, pero los gazatíes se quejan de que pocos tienen el poder adquisitivo para mantener a sus familias debido a los altos precios, la obstrucción israelí a la entrada de bienes y la falta de liquidez en una Franja devastada.

(foto)(vídeo)

Ginebra.- El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrará una sesión especial sobre Irán, donde miles de personas han muerto por la violenta represión de las protestas de las últimas tres semanas.

(vídeo)

Roma.- Se celebra el funeral por la muerte del diseñador Valentino en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Roma (foto)(vídeo)

Nueva York.- La casa Christie’s subasta en Nueva York uno de los retratos del expresidente de EE.UU. George Washington que inspiraron el popular diseño del billete de 1 dólar.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Fitur acoge la primera Cumbre Internacional de Comunicación y Turismo, organizada en colaboración con la Agencia EFE y en la que participan representantes del sector y organismos de República Dominicana, España, Brasil, Portugal y México.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El fútbol es uno de los grandes protagonistas de los coloridos estands que Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres ciudades mexicanas que albergarán trece de los 104 partidos del Mundial de Fútbol de 2026, han desplegado esta semana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que celebra en Madrid su 46 edición con México como país invitado.

(foto)(vídeo)

Roma.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz, se reúnen en Roma para celebrar una ronda de consultas gubernamentales entre ambos ejecutivos.

(foto)(vídeo)

Ginebra.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, realiza una visita oficial al Centro Europeo de Física de Partículas (CERN), que ha cambiado de liderazgo y ahora tiene al británico Mark Thompson, como director general.

(foto)(vídeo)

París.- La Asamblea Nacional francesa debate y vota dos mociones de censura de la izquierda radical y de la extrema derecha, que no tienen prácticamente ninguna posibilidad de prosperar, contra la adopción sin voto en el Parlamento por el Gobierno de la partida de ingresos de los presupuestos para 2026. Seguirán otros dos procedimientos similares que darán lugar a dos debates de nuevas mociones de censura, que seguramente se examinarán durante la semana próxima y que salvo sorpresa tampoco tumbarán al Ejecutivo.

(foto)(vídeo)

Maranello (Italia).- La escudería Ferrari presenta este viernes en el circuito de Fiorano (Italia) el SF-26, el nuevo monoplaza con el que competirá la temporada 2026 de Fórmula 1 y que pilotarán el heptacampeón mundial británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Lecrerc.

(foto)(vídeo)

Viena.- La zarzuela ‘Benamor’, censurada durante el franquismo por su erotismo y su juego con la identidad de género, con una princesa criada como un hombre y un príncipe educado como mujer, hasta acabar en unos amores «prohibidos», se estrena hoy en Viena bajo la dirección del madrileño José Miguel Pérez-Sierra.

(foto)(vídeo)

París.- La UNESCO trata la usurpación de identidad mediante la Inteligencia Artifical (IA) en la vigesimotercera edición de su semana del sonido, que trata cuestiones sociales ligadas al medio sonoro.

(foto)(vídeo)

Londres.- La cuarta temporada de Bridgerton, la serie que sigue la vida de ocho hermanos en la Inglaterra del período de la Regencia (1795-1837) y que se estrena la próxima semana, tiene un tono «oscuro y melancólico» y va más allá del romance de la alta sociedad británica para profundizar en las complejidades de sus principales personajes y las relaciones entre ellos.

(foto)(vídeo)

Viacha (Bolivia).- Adornos metálicos, muñecos de estilo amigurumi, cuadros pirograbados en madera y camisetas serigrafiadas son algunos de los productos que elaboran los jóvenes de ‘Qalauma’, un centro de reinserción social juvenil en Bolivia que busca darles opciones para cuando recuperen su libertad.

(foto)(vídeo)

Tegucigalpa.- El Parlamento de Honduras elegirá la junta directiva en propiedad para el período 2026-2030 en medio del rechazo del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), segunda fuerza de oposición, que denuncia un presunto fraude en la fórmula presidencial en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Guatemala.- En medio del estado de sitio decretado por el Gobierno de Guatemala el pasado domingo, la Policía Nacional Civil y el Ejército efectuaron esta semana operativos en varias zonas para garantizar la seguridad de la población, con patrullajes que EFE pudo acompañar y que habitualmente son imposibles de acceder debido a lo peligroso de dichos sectores.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- Los actores Damián Alcázar y Paulina Gaitán hablan con EFE sobre la serie de VIX ‘El Mochaorejas’ que aborda el tema de los secuestros en México, uno de los delitos que tuvo su auge en la década de los 90 y del que Daniel Arizmendi, el famoso ‘Mochaorejas’ fue precursor.

(foto)(vídeo)

Matanzas (Cuba).- La académica y disidente cubana Alina Bárbara López considera en una entrevista a EFE que su país precisa «acompañamiento internacional» para una transición política y económica, pero rechaza una intervención militar extranjera como la de Venezuela.

(foto)(vídeo)

Bangkok.- Tailandia celebra un referéndum para preguntar a sus ciudadanos si creen conveniente cambiar la Constitución, con la actual promulgada tras el golpe militar de 2014, una iniciativa del reformista Partido Popular que ha suscitado gran interés entre la población.

(foto)(vídeo)

lgs/EFETV

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.