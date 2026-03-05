Viernes 6 de marzo de 2026 (20.30 GMT)

5 minutos

Teherán.- Seguimiento del séptimo día de guerra en Oriente Medio.

Jerusalén.- Seguimiento del séptimo día de guerra en Oriente Medio.

Beirut.- Seguimiento del séptimo día de guerra en Oriente Medio.

Washington.- Seguimiento del séptimo día de guerra en Oriente Medio.

Ginebra.- Comparecencia ante la prensa del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, ante la actual escalada del conflicto en Oriente Medio.

Bruselas.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, hará declaraciones a su llegada al Consejo Europeo.

Bruselas.- Los ministros de Justicia de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para un Consejo Europeo.

Bogotá.- La aspirante presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia asegura en una entrevista con EFE que de ganar la consulta de la derecha este domingo pondrá fin a la ‘Paz Total’ en Colombia para instaurar una ‘Seguridad Total’ basada en el control territorial, el regreso del ‘fracking’ como motor de soberanía energética, a la vez que rechaza cualquier diálogo con el Gobierno venezolano de Delcy Rodríguez.

Bogotá.- Más de 1.200 mujeres aspiran este año a un escaño en el Congreso colombiano, una cifra récord en unas elecciones que coinciden con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y que pondrán a prueba el peso real del liderazgo femenino en un país que nunca ha tenido una presidenta.

Bogotá.- Las elecciones del 8 de marzo en Colombia se celebrarán en un escenario desafiante por el aumento de los ataques armados y del número de municipios en riesgo electoral extremo, lo que plantea un retroceso a los niveles de violencia e inseguridad de los comicios de 2018.

Lima.- La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) presenta los Resultados de Exportaciones de 2025, que consolidan un nuevo récord histórico para el comercio exterior peruano con más de 90.000 millones de dólares en ventas al exterior.

Lisboa.- Se instala la capilla ardiente con los restos del escritor António Lobo Antunes, gigante de las letras portuguesas fallecido el jueves a los 83 años, en la iglesia Santa Maria de Belém, en el Monasterio de los Jerónimos.

Lima.- Las hijas de una de las denunciantes del caso de esterilizaciones forzadas en Perú bajo el mandato como presidente de Alberto Fujimori analizan junto a organizaciones de derechos humanos la histórica sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

La Paz.- El grupo ‘Mujeres y disidencias movilizadas’ realiza este viernes una marcha previa al 8M desde el cementerio general de La Paz para pedir justicia por los feminicidios en Bolivia, para exigir la protección de las mujeres y abortos seguros.

La Paz.- Organizaciones de mujeres de Bolivia exigen que el delito de estupro sea cambiado en el Código Penal por abuso a menores ya que consideran que esta figura beneficia a quienes cometen este crimen que llega a casi 10 casos diarios.

Ciudad de Panamá.- La controversia por el estilo de cabello afro en las escuelas de Panamá, que comenzaron esta semana el año lectivo, ha reavivado las acusaciones de racismo y discriminación porque algunos directores escolares pidieron un «certificado de afrodescendiente» para permitir a los alumnos el uso – dentro de unas normas generales – de trenzas, nudos, rastas o cabello natural.

Montevideo.- La investigadora del Instituto Pasteur Lucía Spangenberg habla en una entrevista con la Agencia EFE sobre un reciente estudio de enfermedades raras en Uruguay, que muestra la demora en los diagnósticos, la poca formación de los médicos para tratarlas y los graves problemas económicos que generan a quienes las padecen.

Manchester (R. Unido).- El cantante británico Harry Styles ofrece en Manchester el concierto especial ‘One Night Only’ el mismo día del lanzamiento de su nuevo álbum de estudio ‘Kiss All The Time. Disco, Ocassionally’.

Nueva York.- La casa de subastas Christie’s presenta una colección de 400 piezas de Jim Irsay, una de las mayores colecciones privadas de memorabilia del siglo XX, que incluye objetos icónicos como la guitarra Fender Mustang de Kurt Cobain y el bombo con el logo de The Beatles usado en su debut en ‘The Ed Sullivan Show’, entre otros.

Ciudad de México.- A unos meses del Mundial de Fútbol 2026, las jugadoras mexicanas de la Copa del 71 hablan con EFE sobre cómo este momento marcó un antes y un después en la historia del fútbol femenino en el marco del 8M.

