Viernes Santo en Ciudad de Panamá: teatro y procesiones unen fe y comunidad

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Ciudad de Panamá, 3 abr (EFE).- El Casco Antiguo y una parroquia situada cerca a las ruinas de Panamá Viejo, en la capital panameña, congregaron a fieles cristianos, tanto nacionales como extranjeros, la mayoría de los cuales participaron con devoción en las procesiones y otros en la dramatización del Viacrucis de Viernes Santo.

«Mi objetivo personal es siempre tener el perdón de Dios, porque recordemos que Jesús murió por nuestros pecados», dijo a EFE Luis Campos que actuó en la dramatización en vivo de la Pasión de Cristo, escenificada en los predios de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción -en Panamá Viejo- por la Pastoral de Teatro y Cultura Los Amigos de Jesús, interpretando a Poncio Pilatos.

Con más de 25 años de pertenecer a la pastoral de teatro, que este año cumple su 45 aniversario, es el primer año que Campos hace de Poncio Pilatos, un personaje al que describe como «muy fuerte» de interpretar, pues su autoridad venía de la política «no para ejercer su dominio, sino más que todo la política que era lo que lo tenía él en su puesto», afirmó.

En la dramatización, que terminó bajo una intensa lluvia, participaron 70 jóvenes que residen en Panamá Viejo, una comunidad con uno altos índices de violencia, además de problemas relacionados con drogas y otras actividades delictivas.

Los golpes y todos los improperios recibidos por Cristo en su camino al calvario, cargando con la cruz sobre sus hombros, así como sus ultimas palabras antes de ser crucificado, fueron revividos por el grupo de jóvenes actores, captando la atención de más de 200 personas que asistieron a ver la escenificación.

Campos reconoce lo «difícil» que es mantener en los jóvenes de esa localidad el interés de que «quieran ingresar año tras año» en la pastoral de teatro y así participar de estas representaciones.

Lo complicado, señala, es lograr que «se mantengan bajo una parroquia porque son jóvenes, muchos son de riesgo social. Muchos son jóvenes que no nacieron en una iglesia y están conociendo el evangelio por medio del teatro».

Casco Antiguo, tradición y turismo

El Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá, como lo ha sido en toda esta Semana Santa, reunió a miles de panameños y turistas que se dieron cita para estar en la peregrinación que recorre más de media docena de iglesias para revivir el camino al calvario de Cristo.

Localizado en el barrio de San Felipe, el Casco Antiguo fue declarado Conjunto Monumental de Panamá en 1976 y Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1997, y desde entones atrae interés de panameños y los turistas, que se calcula, según proyecta la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), lo visiten más de 300.000 nacionales y extranjeros para esta Semana Mayor.

«Se siente orgullo como panameño de ver lo que estamos logrando en posicionar a Panamá como un destino de turismo religioso, es lo primero; segundo, la oportunidad de celebrar la fe y de reconocer y recordar el sacrificio de Jesús por cada uno de nosotros. Creo que es un momento de regocijo, encuentro, reflexión y de profunda fe», dijo a EFE Aimee Sentmant, ataviada con un velo negro, previo al comienzo de la procesión. EFE

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