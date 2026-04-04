Vietnam crece un 7,83% los primeros tres meses de 2026 pese a impacto de la guerra en Irán

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Bangkok, 4 abr (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de Vietnam creció un 7,83 % en el primer trimestre de 2026, anunció este sábado el gobierno, que advirtió del impacto por la subida de los costes a raíz de la guerra en Irán.

El fuerte aumento del PIB registrado en los primeros meses de este año significa una pequeña desaceleración con respecto al crecimiento del 8,46 % en el último cuarto de 2025.

«Las tensiones en varias regiones, en particular la escalada del conflicto militar entre Estados Unidos, Israel e Irán en Oriente Medio, interrumpieron la crucial ruta marítima a través del estrecho de Ormuz, lo que elevó los costes logísticos y los precios de la energía, especialmente del petróleo crudo», apuntó en un comunicado Nguyen Thi ​Huong, directora de la Oficina Nacional de Estadística.

«Las fluctuaciones geopolíticas desde finales de febrero de 2026 aumentaron la preocupación por el riesgo de un retorno de la inflación», subrayó.

Vietnam se ha marcado como meta para este año que su economía crezca un 10%, un objetivo que se puede ver presionado por la alta dependencia del país al combustible procedente del Golfo Pérsico, origen de más del 80 % del petroleo que importa la nación asiática.

Por su parte, el primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, insistió este sábado en mantener como objetivo un crecimiento de «dos dígitos» a pesar de las «dificultades y desafíos» sobre «la seguridad energética». EFE

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