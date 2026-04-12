Vietnam invita al papa a visitar el país

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Vietnam invitó al papa León XIV a visitar el país del sudeste asiático, informó un medio estatal, en pleno acercamiento diplomático entre el gobierno comunista y el Vaticano.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, envió el sábado al pontífice «la invitación oficial» del secretario general del Partido Comunista y presidente vietnamita, To Lam.

Según la agencia oficial de información, «el papa León XIV expresó su sincero agradecimiento y (…) su deseo de visitar la nación del sudeste asiático en el futuro».

También manifestó su voluntad de «intensificar los intercambios para profundizar las relaciones bilaterales».

Hanói y el Vaticano no tienen relaciones diplomáticas oficiales desde el fin de la guerra de Vietnam en 1975 pero desde 2009 un grupo de trabajo se reúne para discutir la normalización.

En Vietnam hay unos seis millones de católicos, cerca de 6% de la población.

Grupos defensores de los derechos humanos acusan al gobierno vietnamita de restringir la libertad religiosa.

bur-sdu/jnd/mas/pc