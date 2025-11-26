Vietnam se prepara para nuevas tormentas tras lluvias que dejaron un centenar de muertos

2 minutos

Bangkok, 26 nov (EFE).- Vietnam espera la llegada de la tormenta tropical severa Verbena, que avanza desde Filipinas, después de que inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por intensas lluvias, generalizadas en el Sudeste Asiático, hayan dejado alrededor de un centenar de muertos en el país en los últimos días.

El director del Centro Nacional de Pronósticos Hidrometeorológicos vietnamita, Mai Van Khiem, dijo este miércoles que el desarrollo más probable de Verbena es que «cambie de dirección hacia el norte» y afecte a varias ciudades de provincias centrales, principalmente costeras, en los próximos días

Según advirtió el experto y recogieron medios oficialistas, se esperan fuertes lluvias y vientos en Lam Dong y en Da Nang, que alberga, bajo el mismo nombre, una de las principales ciudades portuarias de Vietnam.

La agencia meteorológica estatal alertó además a las embarcaciones que operan en la mitad sur del país de peligro por «tormentas, torbellinos, vientos fuertes y grandes olas», en un «mar agitado».

A mediados de noviembre, Vietnam comenzó a registrar lluvias torrenciales, concentradas sobre todo en el centro y el sur del país, aunque la situación mejoró en los últimos días.

Las autoridades han reportado cerca de 100 fallecidos por las inundaciones y los deslizamientos de tierra provocados por el temporal, que obligó a habitantes de las zonas más afectadas a utilizar canoas, barcas e incluso tablas de surf para desplazarse.

De acuerdo con datos del Ministerio de Agricultura y Medioambiente, las precipitaciones castigaron especialmente a las provincias sureñas de Khanh Hoa y Dak Lak, donde varias áreas permanecieron durante días sin electricidad, señal telefónica ni agua potable, según medios oficialistas.

El Sudeste Asiático atraviesa una temporada de tormentas tropicales y tifones especialmente dura este año.

Varios países de la región sufren estos días estragos por intensas lluvias: Tailandia ha movilizado al Ejército para apoyar las tareas de emergencia ante graves inundaciones en algunas zonas del país, con al menos 46 fallecidos, mientras el temporal también impacta en Indonesia, con al menos 8 muertos, y Malasia.

Un total de 27 tifones han afectado al Sudeste Asiático este año, y expertos atribuyen esta intensidad al calentamiento del océano. EFE

mca/ess