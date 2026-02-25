Vinculan amenaza contra residencia de Albanese con grupo de baile chino enfrentado a Pekín

Sydney (Australia), 25 febrero (EFE).- El desalojo temporal del primer ministro de Australia, Anthony Albanese, de su residencia en Camberra el martes estaría vinculado con las actuaciones en el país del grupo de danza clásica china Shen Yun, relacionado con un movimiento espiritual perseguido por las autoridades comunistas chinas, según informaron este miércoles medios locales.

El incidente por el que se activó el operativo se produjo a las 18:00 hora local (9:00 GMT) del martes, después de que los organizadores locales de Shen Yun recibieran un correo electrónico en el que se afirmaba falsamente que se habían colocado explosivos en las inmediaciones de The Lodge, la residencia oficial, y que serían detonados si se llevaban a cabo las actuaciones.

La Policía Federal Australiana (AFP) confirmó en una declaración preliminar que respondió al aviso y realizó un registro exhaustivo de la residencia oficial.

«Se realizó un registro exhaustivo y no se halló nada sospechoso. No existe ninguna amenaza actual para la comunidad ni la seguridad pública», indicó el cuerpo policial, que prevé ofrecer más detalles más adelante.

De acuerdo con informaciones de la cadena pública ABC, Albanese fue trasladado a otro sitio «durante varias horas» mientras los agentes inspeccionaban el recinto.

El mandatario no se ha pronunciado específicamente sobre el contenido de la amenaza, aunque este miércoles llamó a rebajar la tensión en el debate público.

Shen Yun, compañía de artes escénicas con sede en Nueva York y vinculada al movimiento espiritual Falun Gong, prohibido en China desde 1999, se presenta como una agrupación dedicada a difundir la cultura tradicional china a través de la danza clásica y la música.

El grupo tiene previsto ofrecer diversas actuaciones en varias ciudades australianas en las próximas semanas, dentro de una gira internacional.

En los últimos años, representaciones diplomáticas chinas en Australia, incluidos consulados en Sídney y Melbourne, han criticado abiertamente los espectáculos de Shen Yun, al considerar que incluyen un mensaje político contrario al Gobierno de Pekín.

Asimismo, han instado públicamente a la comunidad china y al público en general a no asistir a las funciones, al tiempo que han acusado a Falun Gong de ser una «secta» que busca promover su ideología en el extranjero.

Fuentes gubernamentales citadas por medios australianos subrayaron que no hay evidencia que vincule a la Embajada china o al Gobierno de Pekín con la amenaza contra la residencia de Albanese y pidieron no extraer conclusiones apresuradas mientras continúan las investigaciones. EFE

