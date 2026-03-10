Violencia de las bandas criminales limita la libertad de prensa en Haití, denuncia la SIP

Miami/Puerto Príncipe, 10 mar (EFE).- La violencia de las bandas criminales sigue limitando la libertad de prensa en Haití, que se colocó en el lugar 19 entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, de acuerdo con el informe publicado este martes por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

«La grave crisis política, económica y de seguridad que atraviesa esta nación, con un Estado impotente ante la criminalidad», señaló el informe.

En Haití, que obtuvo 29,02 puntos sobre un total de 100, «no son las autoridades» las principales agresoras del sistema informativo, «pero sí las que no han podido establecer límites a las bandas», subrayó la SIP.

En el período analizado destacaron el intento de homicidio sufrido por el periodista Wandy Charles y su familia, en noviembre de 2024; así como el asesinato de los comunicadores sociales Markenzy Nathoux y Jimmy Jean en un evento ocurrido en el Hospital Universitario Estatal de Haití, la víspera de la Navidad.

Otros siete periodistas resultaron heridos en el incidente, registrado durante la cobertura que realizaban por la reapertura del centro de salud, tras meses de cierre por la acción, precisamente, de las bandas criminales. El ataque fue atribuido a la coalición Vivre Ensemble, liderada por Jimmy Cherisier, alias Barbecue.

Otro incidente tuvo lugar entre el 12 y el 16 de marzo, cuando la citada coalición incendió y saqueó al menos tres emisoras de radio y televisión en Puerto Príncipe: Radio Télévision Caraïbes (RTVC), Mélodie FM y Télé Pluriel. EFE

