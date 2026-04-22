Virginia aprueba nuevo mapa electoral antes de elecciones de medio término en EEUU

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El estado de Virginia votó a favor de un nuevo mapa electoral que podría otorgar cuatro escaños adicionales a los demócratas en la Cámara de Representantes, un revés para Donald Trump en su apuesta por el rediseño de distritos para las elecciones de medio mandato.

La vieja práctica de rediseñar los distritos electorales para beneficiar a uno u otro partido, conocida como «gerrymandering», se ha vuelto en una de las batallas decisivas de la campaña por las legislativas de noviembre.

El estado votó en un referéndum a favor de que las autoridades redibujen el mapa electoral antes del próximo proceso nacional de redistribución de distritos previsto para 2030, otorgando a los demócratas una clara ventaja en 10 de los 11 distritos del estado, frente a su anterior margen de 6 a 5.

Con el control de la Cámara de Representantes en la cuerda floja para los republicanos, la votación hace más probable que Trump se vea obligado a terminar su mandato con una legislatura demócrata facultada para bloquear su agenda e investigar a su administración, en lugar del Congreso republicano dócil del que disfruta ahora.

Fue una dura derrota para Trump, quien participó el lunes por la noche en un mitin telefónico junto con el presidente de la Cámara, Mike Johnson, para instar a votar en contra, advirtiendo a los virginianos: «Todo el país está mirando».

Los distritos electorales suelen rediseñarse luego de un censo nacional cada 10 años, pero en 2025 Trump instó a los estados gobernados por republicanos a volver a trazar los mapas a mitad de década para proteger la frágil mayoría del partido en la Cámara Baja.

Esto inició una carrera en ambos bandos.

Texas fue el primer estado en adoptar un mapa que podría sumar hasta cinco escaños republicanos. California respondió con una iniciativa que debería permitir añadir cinco bancas demócratas.

«Los votantes de Virginia se han expresado, y esta noche aprobaron una medida temporal para hacer frente a un presidente que afirma que tiene ‘derecho’ a más escaños republicanos en el Congreso», dijo en un comunicado la gobernadora Abigail Spanberger, demócrata, después de que se anunciara el resultado del referéndum.

Los grupos demócratas inyectaron dinero en las elecciones estatales, convirtiendo la votación en una de las contiendas de redistribución de distritos más caras de la historia de Estados Unidos.

– «Ventaja injusta» –

La campaña a favor de la redistribución de distritos, Virginians for Fair Elections, recaudó la mayor parte de los fondos: casi 65 millones de dólares, según el sitio de noticias The Hill.

Recibió la ayuda del expresidente Barack Obama, todavía una de las voces más influyentes del Partido Demócrata, quien instó a los virginianos a votar por el Sí.

«Al votar que sí, pueden hacer frente a los republicanos que intentan darse a sí mismos una ventaja injusta en las elecciones de medio mandato… Contamos con ustedes», dijo en un video.

Los demócratas sostienen que el mapa de Virginia es un contrapeso necesario a la campaña de presión de Trump. Los republicanos lo califican de descarado acaparamiento de poder en un estado políticamente mixto donde el mandatario obtuvo el 46% de los votos en 2024.

Pero Larry Sabato, politólogo de la Universidad de Virginia, advirtió que, incluso con el éxito de la campaña del Sí, no será sencillo para los demócratas obtener 10 de los 11 escaños en noviembre.

«A veces las circunscripciones sorprenden a los diseñadores del mapa. Ya sabes, no votan como los diseñadores pensaron que votarían. Así que nunca se sabe con certeza, y aquí los márgenes no son enormes», refirió a la AFP.

El resultado podría definir la fase final de la disputa por el mapa nacional.

El gobernador de Florida y aliado de Trump, Ron DeSantis, impulsa una sesión especial que podría permitir a los republicanos ganar hasta cinco escaños, lo que potencialmente borraría cualquier avance demócrata en Virginia.

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