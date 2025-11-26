Vizcarra advierte «venganza» en condena y pide votar por su hermano para seguir su «lucha»

Lima, 26 nov (EFE).- El expresidente de Perú Martín Vizcarra (2018-2022) aseguró este miércoles tras ser condenado a catorce años de prisión que ha sido enviado a la cárcel por «venganza» de sus rivales políticos y pidió que en las próximas elecciones generales de 2026 se vote por su hermano, que lo reemplazará como candidato presidencial.

«Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo», manifestó Vizcarra, todavía desde la sala de audiencias donde se leyó la sentencia.

Vizcarra recibió una pena de catorce años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio, al haberse acreditado, según el tribunal a cargo del juicio, más de 2,3 millones de soles (unos 700.000 dólares) en sobornos cuando ejercía como gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014), antes de llegar a ser presidente.

El expresidente y líder de Perú Primero, que figura entre los primeros lugares en intención de voto para los próximos comicios pese a cargar hasta con tres inhabilitaciones por parte del Congreso y ahora una cuarta de nueve años dictada por este tribunal, mantiene una alta popularidad por haberse enfrentado a las fuerzas conservadoras que dominan el Congreso peruano.

Los partidos políticos que dominan el Parlamento, entre ellos el fujimorismo, es a los que Vizcarra llama el «pacto mafioso» y que lo destituyeron en 2020, tras revelarse los primeros indicios de corrupción durante su periodo como gobernador regional y que el exmandatario interpretó como una venganza por haber clausurado el Congreso en 2019 tras oponerse a sus reformas política y judicial.

Ante la posibilidad que se produjera la sentenciad de este miércoles, Vizcarra había prescindido de ser candidato presidencial de su partido y puso en su lugar a su hermano, Mario Vizcarra, quien será el que se postule a la Presidencia con la misión de reivindicar políticamente al ex jefe de Estado hoy condenado. EFE

