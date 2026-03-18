Von der Leyen aborda con Guterres la necesidad de una «desescalada» en Oriente Medio

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Bruselas, 18 mar (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la ONU, António Guterres, abordaron este miércoles en una reunión la guerra en Oriente Medio y la necesidad de «trabajar por la desescalada y una solución diplomática», dijo la responsable del Ejecutivo comunitario.

«Reunión oportuna con Antonio Guterres. Las repercusiones de la guerra en Oriente Medio son globales y es nuestra responsabilidad trabajar por la desescalada y una solución diplomática», señaló Von der Leyen a través de su cuenta en una red social.

Indicó además que la UE y sus Estados miembros «son el mayor contribuyente a la ONU» y que están «firmemente comprometidos con el respeto al derecho internacional y la construcción de un mundo donde prevalezca la cooperación multilateral».

Guterres tiene previsto participar este jueves como invitado en el almuerzo de trabajo de la cumbre de primavera que reunirá a los mandatarios de la UE.

El secretario general de la ONU dijo el martes que la guerra en Oriente Medio «debe cesar» y que debe prevalecer «la diplomacia» y llamó a implementar las resoluciones de la ONU.

También urgió a poner fin a las hostilidades en Líbano e insistió en que «todas las resoluciones del Consejo de Seguridad deben ser plenamente implementadas», incluida la 1701, adoptada en 2006 tras la guerra entre Israel y Hizbolá, que establece un alto al fuego, el despliegue de la misión UNIFIL y el desarme de grupos armados no estatales en el sur del país.

Guterres habló ese mismo día de la seguridad del estrecho de Ormuz, vital para el transporte de petróleo y gas a nivel mundial, y dijo que «la responsabilidad última» de su funcionamiento «recae en la desescalada del conflicto y del cumplimiento de las resoluciones internacionales», y «no en un país en particular». EFE

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