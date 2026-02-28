Von der Leyen convoca una reunión extraordinaria del colegio de seguridad el próximo lunes

Bruselas, 28 feb (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este sábado que va a convocar una reunión de emergencia del «colegio de seguridad» con los comisarios europeos para abordar la situación en Irán el próximo lunes.

«A raíz de la situación actual en Irán, he convocado una reunión extraordinaria del colegio de seguridad para el lunes», anunció la presidenta de la Comisión en redes sociales.

«Para la seguridad y la estabilidad regionales, es de suma importancia que no se produzca una mayor escalada debido a los ataques injustificados de Irán contra sus socios en la región», añadió.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzaron este sábado una amplia campaña conjunta contra Irán, donde causaron decenas de muertos, entre ellos 53 niñas en una escuela.

En las últimas horas, el régimen iraní ha iniciado una respuesta militar a las bases militares que Washington tiene por todo Oriente Medio y ha lanzado al menos seis oleadas de misiles contra Israel.

El colegio de seguridad es un nuevo formato estrenado el pasado año para discutir entre los 27 comisarios que integran el Ejecutivo comunitario asuntos clave considerados prioritarios.

Los embajadores de los países de la UE también han sido convocados a una reunión extraordinaria este domingo por la tarde por la presidencia del Consejo de la UE. EFE

