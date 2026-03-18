Von der Leyen visitará Australia la próxima semana entre expectativas de acuerdo comercial

2 minutos

Sídney (Australia), 18 mar (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, iniciará el próximo lunes una visita de tres días a Australia durante la que se reunirá con el primer ministro del país oceánico, Anthony Albanese, según confirmaron las dos partes este miércoles, entre expectativas de que puedan culminar negociaciones de un acuerdo de libre comercio.

«Espero con interés dar la bienvenida a la presidenta Von der Leyen a Australia y continuar las conversaciones para seguir ampliando nuestra cooperación», señaló Albanese en un comunicado.

El anuncio de la visita por parte de la CE y del mandatario australiano se produce dos días después de que, en una carta dirigida a líderes comunitarios, Von der Leyen asegurara: «Nos encontramos en la recta final para concluir un nuevo acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (EU) y Australia».

La jefa del Ejecutivo comunitario viajará al país austral acompañada del comisario de Comercio, Maros Sefcovic, y visitará Sídney y Camberra.

En la capital australiana, Von der Leyen se reunirá con Albanese el martes, aseguró hoy el líder australiano, con vistas a «continuar las conversaciones sobre cómo Australia y la UE pueden seguir reforzando su relación».

Ambas partes negocian desde 2018 un tratado de libre comercio (TLC), conversaciones que se estancaron en 2023 por divergencias sobre detalles del acuerdo y fueron retomadas el pasado abril, ante los cambios en el entorno comercial global derivados de la guerra comercial.

El pacto comercial «marcará otro hito en la diversificación de las alianzas internacionales de Europa» y se enmarca en «una estrategia más amplia para el Indopacífico» del bloque, señaló Von der Leyen en su carta.

«Además de eliminar las barreras comerciales, (el TLC) facilitará el acceso (de la UE) a materias primas esenciales como el litio, el cobalto, los elementos de tierras raras y el hidrógeno», añadió en el texto.

Los puntos de fricción entre la UE y Australia sobre su acuerdo de libre comercio gravitan sobre la demanda de Camberra de seguir llamando «prosecco» y «feta» a un vino blanco y un tipo de queso producidos en el país austral, a pesar de que estas son denominaciones de origen europeas protegidas.

Otro escollo es el acceso al mercado europeo de productos agrícolas australianos como el azúcar. EFE

emg-mca-nc/pav/cg