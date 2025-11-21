Von der Leyen y Costa reiteran a Zelenski que Ucrania debe tener voz en el plan de paz

Bruselas, 21 nov (EFE).- Los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, reiteraron este viernes al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que cualquier plan de paz para este país debe implicar a Kiev, tras conocerse los detalles de la propuesta de la Casa Blanca para poner fin a la guerra en Ucrania.

«Desde el primer día, Europa ha apoyado a Ucrania frente a la agresión rusa. Hemos estado trabajando por una paz justa y sostenible con Ucrania y para Ucrania, junto con nuestros amigos y socios. Hoy hemos debatido la situación actual y tenemos claro que no debe haber nada sobre Ucrania sin Ucrania», dijeron ambos líderes europeos en redes sociales tras hablar con Zelenski.

El plan de 28 puntos de Trump para Ucrania, filtrado a medios estadounidenses, incluye líneas rojas para Kiev, como la reducción de su Ejército a un máximo de 600.000 efectivos o la cesión a Rusia de territorios que no han sido conquistado militarmente por Moscú. EFE

