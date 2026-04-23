Wall Street abre en rojo, con la vista puesta en Irán y en resultados empresariales

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Nueva York, 23 abr (EFE).- Wall Street abrió este jueves en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba un 0,4 %, mientras los inversores tienen la vista puesta en la guerra en Irán y en los resultados trimestrales de diversas empresas.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones se situaba en los 49.294 puntos; el selectivo S&P 500 retrocedía un 0,15 %, hasta los 7.126 enteros; y el tecnológico Nasdaq perdía un 0,26 %, hasta las 24.592 unidades.

Esta mañana destacaban las pérdidas de la empresa de software ServiceNow (-15 %), después de que esta divulgara que el conflicto en Oriente Medio afectó sus ingresos por suscripciones en el primer trimestre.

La tecnológica IBM también caía, un 11,7 %, pues aunque desglosó unos sólidos resultados trimestrales decepcionó a los inversores con sus previsiones para 2026.

Mientras, el fabricante de vehículos Tesla, propiedad del magnate Elon Musk, caía un 1 % después de divulgar ayer que obtuvo un beneficio neto de 477 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, un 17 % más interanual.

No obstante, sus ingresos fueron ligeramente inferiores a lo anticipado los mercados, que preveían 300 millones de dólares más.

Por su parte, la aerolínea estadounidense American Airlines subía un 4,6 % después de informar de que obtuvo unos ingresos récord de 13.900 millones de dólares en el primer trimestre.

La empresa rebajó sus previsiones de beneficios para 2026 en medio de las subida de los precios del combustible por la guerra en Oriente Medio y anotó un aumento de más de 4.000 millones de dólares en gastos relacionados con su encarecimiento.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes que extendería el alto el fuego con Irán hasta que presente una propuesta de acuerdo «sea cual sea el resultado».

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía esta mañana un 0,11 %, hasta 93,06 dólares el barril, mientras los operadores siguen de cerca la situación en el estrecho de Ormuz.

El oro, activo refugio, bajaba un 0,2 %, hasta los 4.743 dólares la onza; mientras que la plata perdía un 2,5 %, hasta los 75.97 dólares. EFE

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