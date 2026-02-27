Wall Street abre en rojo y el Dow Jones pierde un 1,19 % tras acuerdo Amazon-Nvidia-OpenAI



Nueva York, 27 feb (EFE).- Wall Street abrió este viernes a la baja y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, se depreciaba un 1,19 % en un inicio de jornada bursátil marcado por la ronda de financiación histórica de 110.000 millones de dólares de Amazon, Nvidia y SoftBank a OpenAI, empresa madre de ChatGPT.

A los diez minutos de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajaba hasta los 48.908 puntos; el selectivo S&P 500se dejaba un 1,16 %, hasta 22.611 puntos.

OpenAI, la empresa detrás del chatbot de inteligencia artificial (IA) ChatGPT, anunció este viernes una ronda de financiación histórica de 110.000 millones de dólares por parte de Amazon, Nvidia y SoftBank que eleva a OpenAI a una valoración prefinanciada 730.000 millones de dólares, consolidándose como uno de los gigantes tecnológicos más valiosos del mundo.

Las dos empresas del grupo de los siete fantásticos abrían en rojo, con Amazon empezando la jornada retrocediendo un 0,84 %, y NVIDIA, que había bajado varios puntos pese a anunciar resultados sólidos el miércoles, también bajaba otro 2,15 %.

Mientras, las acciones de Netflix subían un 9 % después de que la plaforma de ‘streaming’ se retirase de la batalla por comprar Warner Bros. Discovery (WBD).

Block, la compañía de pagos de uno de los cofundadores de Twitter que opera Square y Cash App, subía casi un 18 % después de que su fundador, Jack Dorsey, anunciara ayer un recorte de más de 4.000 puestos de trabajo -cerca del 40 % de su plantilla- como parte de una reestructuración para que la inteligencia artificial (IA) optimice sus operaciones.

Las acciones de Dell también se disparaban, hasta casi un 17 %, después de que la compañía anunciara previsiones muy optimistas beneficiándose de la IA. EFE

