Wall Street abre mixto y las acciones de Netflix caen un 8 %

2 minutos

Nueva York, 22 oct (EFE).- Wall Street abrió este miércoles en terreno mixto mientras las acciones de la plataforma Netflix caían un 8 %, lastrando al índice tecnológico Nasdaq, que bajaba un 0,12 %.

Diez minutos después del toque de campana, el S&P 500 era el único de los principales indicadores que subía (apenas un 0,03 %), mientras que el Dow Jones bajaba un 0,11 %.

Netflix anunció la víspera que logró un beneficio neto de 8.562 millones de dólares en los nueve primeros meses de 2025, lo que supone un 25,1 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, su margen operativo fue del 28 %, una cifra inferior al 31,5 % que había anticipado inicialmente, debido a un gasto imprevisto relacionado con un problema legal con las autoridades fiscales de Brasil.

Más allá de Netflix, las acciones de Intuitive Surgical, una empresa de biotecnología de Estados Unidos, se disparaban un 16 % en los primeros compases de la jornada tras superar las expectativas de los inversores con sus resultados del tercer trimestre.

Los operadores también están atentos hoy a los resultados del fabricante de automóviles Tesla, que se publicarán tras el toque de campana.

La bolsa viene de cerrar una jornada mixta marcada por los sólidos resultados de 3M y Coca-Cola, que impulsaron al Dow Jones a terminar el día con un récord.

Además, General Motors (GM) subió un 14 % la víspera, pues los inversores se vieron animados por sus previsiones de beneficios para este trimestre, que superaron las expectativas de los analistas.

Por otra parte, el mercado tiene el foco en el cierre del Gobierno federal en EE.UU., que ha impedido la publicación de datos económicos clave, así como en la creciente tensión comercial entre este país y China.

Entre las 30 cotizadas del Dow, destacaban las subidas de International Business Machines (1 %) y Microsoft (0,96 %), mientras que las mayores pérdidas eran para Verizon (-2 %) y UnnitedHealth (-1,7 %).

En otros mercados, el precio del petróleo de Texas (WTI, en inglés) subía un 2 %, con los operadores animados por posibles avances en acuerdos comerciales de Estados Unidos con China y la India, según medios especializados. EFE

