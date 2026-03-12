Wall Street cae más de un 1,5 % ante escalada del precio del petróleo y tensiones en Ormuz

Nueva York, 12 mar (EFE).- Wall Street cerró en rojo este jueves, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, cayó un 1,56 % ante la escalada del precio del petróleo y de las tensiones en el estrecho de Ormuz, después de que el líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ordenara que permanezca cerrado.

Al cierre del parque neoyorquino, el Dow Jones perdió 739 puntos, hasta los 46.677; el selectivo S&P 500 bajó un 1,52 %, hasta los 6.672 enteros; y el tecnológico Nasdaq restó un 1,78 %, hasta las 22.311 unidades.

La Bolsa de Nueva York sigue mostrando signos de preocupación por la situación derivada del conflicto en Oriente Medio, especialmente por las tensiones en el estrecho de Ormuz.

Pese a que el tráfico en ese enclave estratégico ya se encontraba prácticamente paralizado, el líder supremo iraní ordenó este jueves, en su primer mensaje a la nación, que el estrecho permanezca cerrado, lo que disparó de nuevo los precios del crudo.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió un 9,72 %, hasta situarse en 95,73 dólares el barril.

El sector financiero cerró mayoritariamente en rojo tras la caídas de Goldman Sachs, que perdió un 4,4 %; de JPMorgan Chase, que restó un 1,61 %; y de American Express, que bajó un 1,34 %.

El tecnológico Nasdaq tampoco salió mejor parado después de que Nvidia y Micron Technology se dejaran un 1,54 y un 3,14 %, respectivamente.

Ente las pocas compañías que anotaron subidas estuvieron los gigantes de los hidrocarburos Chevron (2,7 %) y Exxon (1,29 %).

En el plano económico, las perspectivas económicas de Estados Unidos siguen sin mejorar: la tasa promedio de interés de una hipoteca a 30 años registró este jueves su mayor subida desde abril de 2025 tras alcanzar el 6,11 % y la inflación se mantuvo en el 2,4 % en febrero, por encima del objetivo de la Reserva Federal. EFE

