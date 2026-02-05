Wall Street cierra en rojo tras datos de empleo y ventas de acciones en sector tecnológico

Nueva York, 5 feb (EFE).- Wall Street cerró en rojo este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdió un 1,2 % tras la publicación de un informe sobre datos de empleo de EE.UU. que sitúa el pasado enero como el peor comienzo de año desde 2009 a nivel de despidos y de una nueva jornada marcada por las ventas de acciones en el sector tecnológico.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdió 592 puntos, hasta los 48.908 unidades; el selectivo S&P 500 perdió un 1,23 %, hasta los 6.798 puntos; y el tecnológico Nasdaq cayó un 1,59 %, hasta los 22.540.

El pasado mes de enero hubo más de 108.000 despidos en Estados Unidos, más del doble de los que se produjeron en el mismo periodo del año anterior y un incremento del 205 % del mes de diciembre.

Fue el peor enero en cuanto a recortes de empleo previstos por las empresas desde 2009.

Estos datos, que se desprenden del informe de la firma Challenger, Gray & Christmas, consultora especializada en empleo, pesaron en la jornada bursátil de este jueves, ya que los inversores no esperaban este estado de la salud del mercado laboral estadounidense.

Además, la jornada siguió marcada por las ventas de acciones en el sector tecnológico.

El Nasdaq fue el índice más afectado por estas ventas tras las caídas del sector tecnológico y especialmente relacionado con la inteligencia artificial (IA).

Las acciones de Alphabet, empresa matriz de Google, cerraron un 0,6 % más bajas después de llegar a caer un 3 % durante el día, tras la presentación de sus resultados.

Alphabet informó de unos ingresos de 113.830 millones de dólares en el cuarto trimestre, por encima de la estimación de 111.430 millones de dólares de los analistas encuestados por LSEG.

Las acciones de Qualcomm, una de las grandes compañías del sector, restaron un 8,46 %

Amazon, que publica sus resultados trimestrales al cierre de la bolsa, perdió un 4,42 %.

Por otro lado, el bitcóin siguió acumulando pérdidas y al cierre del parqué bajaba un 14,83 %, por debajo de los 62.500 dólares.

El oro volvió a cerrar en rojo tras perder un 2,51 %, hasta los 4.827 dólares la onza y la plata restó un 13,25 % hasta los 73,21. EFE

