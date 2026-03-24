Wall Street cierra en rojo tras el repunte de ayer y con la vista puesta en Oriente Medio

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Nueva York, 24 mar (EFE).- Wall Street cerró este martes en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó un 0,18 % tras el repunte de ayer, cuando anotó su mayor subida en un día desde que empezó la guerra en Oriente Medio, mientras los inversores continúan atentos a su evolución.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones se situó en los 46.124 puntos; el selectivo S&P 500 retrocedió un 0,37 %, hasta los 6.556 enteros; y el tecnológico Nasdaq perdió un 0,84 %, hasta las 21.761 unidades.

En el plano geopolítico, el presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró optimista sobre las supuestas negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que, según dijo, estaban dejando «puntos de acuerdo importantes».

Trump compartió además este martes en su red Truth Social un mensaje del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, en el que se ofrece a mediar entre EE.UU. e Irán para poner fin al conflicto.

Sin embargo, varios medios iraníes vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní negaron que hubiera negociaciones en curso y afirmaron que si sigue adelante «esta guerra psicológica», ni «el estrecho de Ormuz volverá a su situación previa al conflicto ni regresará la calma a los mercados energéticos».

La negativa de Teherán devolvió la incertidumbre al mercado del crudo y el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió hoy un 4,79 %, hasta los 92,35 dólares el barril.

Pese a las supuestas negociaciones, EE.UU. se dispone a enviar efectivos de su prestigiosa 82ª División Aerotransportada de infantería en Oriente Medio, aunque aún no se ha tomado una decisión que implique un despliegue sobre territorio iraní, según diversos medios locales.

El analista Tom Essaye apuntó hoy en su informe diario Sevens Report que, aunque la guerra es el principal foco de los mercados, no es «el único obstáculo al que se enfrentan las acciones».

Así, señaló que persisten otros factores como las preocupaciones sobre el crédito privado o la «inquietud» por la inversión en inteligencia artificial (IA) y su «posible disrupción en los principales sectores del mercado».

«Por último, están en duda nuevos recortes de tipos de la Reserva Federal, dada las persistentes cifras de inflación y el elevado precio del petróleo», agregó.

En otros mercados, el oro cayó un 0,16 %, hasta los 4,339 dólares la onza, y la plata sumó un 0,61 %, hasta 69,77 dólares. EFE

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