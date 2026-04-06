Wall Street cierra en verde, con ligeras subidas, pendiente del ultimátum de Trump a Irán

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Nueva York, 6 abr (EFE).- Wall Street cerró en verde este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,36 % pendiente de las últimas horas del ultimátum que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, de lo contrario desataría «el infierno» en el país.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 165 puntos, hasta los 46.669; el selectivo S&P 500 ganaba un 0,44 %, hasta los 6.611 enteros; y el tecnológico Nasdaq avanzó un 0,54 %, hasta las 21.996 unidades.

La Bolsa de Nueva York cerró en verde una jornada sin muchas oscilaciones en la que el mercado bursátil se mostró atento a las últimas novedades de la guerra de Irán, cuando se acerca el final del plazo que el mandatario dio a Teherán para reabrir el paso, clave para una quinta parte del petróleo mundial.

Trump prometió que si no llega a un acuerdo con Irán antes del martes a las 20:00 horas de Washington (00:00 GMT) destruirá sus centrales energéticas y sus puentes, así como otras infraestructuras.

El mandatario aseguró este lunes en una comparecencia que cree que Irán está negociando «de buena fe» y que «les gustaría poder llegar a un acuerdo» antes de que se cumpla el plazo.

Según el medio estadounidense Axios, EE.UU., Irán y un grupo de mediadores regionales debaten los términos de un posible alto el fuego de 45 días que podría conducir al fin definitivo de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Antes de la comparecencia, Trump afirmó a un grupo de periodistas que la propuesta de paz presentada por Teherán es «significativa» pero que «no es suficientemente buena».

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró solo un 0, 78 % más alto, en 112,41 dólares el barril, tras haber superado los 114 dólares mientras Trump comparecía.

En otros mercados, el oro, activo refugio, subía un 0,03 %, hasta los 4.681 dólares la onza; y la plata ganaba un 0,22 %, 73.08 dólares la onza. EFE

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