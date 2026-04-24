Wall Street cierra mixto, pero con récords, en una semana dominada por la guerra en Irán

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Nueva York, 24 abr (EFE).- Wall Street cerró este viernes en terreno mixto, pero con récords, en una semana dominada por las tensiones entre EE.UU. e Irán, el bloqueo del estrecho de Ormuz y la volatilidad en el precio del petróleo, así como por los resultados trimestrales de varias empresas.

Al cierre de hoy, el Dow Jones bajó un 0,16 %, hasta 49.230 puntos; Mientras, el selectivo S&P, con un avance del 0,8 %, hasta 7.165 unidades; y el Nasdaq, con una subida del 1,63 %, hasta 24.836 enteros, registraron máximos históricos, impulsados por Intel, que se disparó un 24 %.

En el conjunto de la semana, el Dow Jones también cierra con pérdidas acumuladas, del 0,5 %, y el S&P 500 y el Nasdaq acumulan ganancias, del 0,55 % y el 1,5 %, respectivamente. EFE

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