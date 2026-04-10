Wall Street registra ganancias semanales del 3 % tras el alto el fuego entre EEUU e Irán

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Nueva York, 10 abr (EFE).- Wall Street cerró mixto este viernes pero registró sólidas ganancias semanales en sus principales índices, en torno al 3 %, en su mejor semana desde noviembre, que estuvo marcada por el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, sobre el que los inversores continúan atentos a su fragilidad y sus posibles efectos sobre los precios del petróleo.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdió hoy 269 puntos o un 0,56 %, hasta los 47.916,57; el selectivo S&P 500 retrocedió un 0,11 %, hasta los 6.816,89 enteros; y el tecnológico Nasdaq avanzó un 0,35 %, hasta las 22.902,89 unidades.

En el cómputo semanal, el Dow Jones ganó un 3 %, el S&P 500 avanzó un 3,6 % y el Nasdaq subió un 4,7 %.

Estas ganancias semanales se vieron impulsadas por el alivio parcial de las tensiones geopolíticas y la expectativa de una cierta estabilidad en el suministro energético, lo que favoreció el apetito por el riesgo en los mercados, especialmente en el sector tecnológico.

Estados Unidos alcanzó el martes un acuerdo de alto el fuego de dos semanas con Irán, a cambio de que Teherán permitiera el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz. Sin embargo, continúan las dudas sobre la durabilidad de la tregua y las restricciones todavía vigentes para el tráfico de buques en el enclave.

Así, los mercados oscilaron a lo largo de la semana por la volatilidad del crudo, según los analistas, en medio de las dudas sobre la reapertura del estrecho de Ormuz tras el acuerdo. El petróleo intermedio de Texas (WTI), de referencia en EEUU, se mantuvo cerca de los 100 dólares por barril y terminó con un desplome del 13 % semanal, cerrando hoy en 96,57 dólares por barril.

Los inversores también evaluaron los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) de marzo en Estados Unidos, que mostraron un aumento del 0,9 % mensual y del 3,3 % interanual, impulsado por el encarecimiento de la energía. No obstante, la inflación subyacente fue más moderada.

Con todo, los analistas advierten de que si el crudo se mantiene cerca de los 100 dólares por barril en las próximas semanas, podrían aumentar las presiones inflacionarias y complicar la política monetaria de la Reserva Federal, lo que mantuvo la cautela entre los inversores pese al balance positivo de la semana.

«La Reserva Federal hará todo lo que esté a su alcance para pasar por alto cualquier dato que reciba correspondiente a marzo y abril», afirma a la CNBC el experto Tim Holland.

Aunque Holland cree que la guerra con Irán va a «remitir», apunta que los inversores estarán atentos a posibles efectos inflacionarios si el precio del petróleo continúa cotizando «en torno a los 100 dólares por barril entre principios y mediados de junio».

En el plano corporativo, el sector tecnológico lideró las ganancias semanales, impulsado por los fabricantes de semiconductores. Nvidia avanzó alrededor de un 6,3 % en la semana, mientras que Broadcom se disparó cerca de un 19 %, AMD subió en torno a un 11,3 % y Intel aproximadamente un 22,9 %.

No obstante, la gran perdedora de la semana fue la tecnológica Palantir, con descensos de alrededor del 14 %, pese al apoyo que mostró a la empresa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que elogió sus capacidades en inteligencia artificial aplicada a la defensa y el ámbito militar.

En otros mercados, al cierre de Wall Street, el rendimiento del bono estadounidense a 10 años se situaba hoy viernes en el 4,31 %, el oro descendía hasta los 4.765,5 dólares la onza, el euro se apreciaba frente al dólar y se cambiaba a 1,17 dólares, y el bitcóin subía un 2,05 %, hasta los 73.270,76 dólares. EFE

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