Wall Street sube casi un 2,5 % por el optimismo de que la guerra en O. Medio acabe pronto

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Nueva York, 31 mar (EFE).- Wall Street cerró este martes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 2,49 %, después de que los inversores acogieran con optimismo la supuesta intención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de acabar la guerra pronto aunque no consiga reabrir el estrecho de Ormuz.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganó 1.125 puntos, hasta los 46.341 puntos; el selectivo S&P 500 avanzó un 2,91 %, hasta los 6.528 enteros; y el tecnológico Nasdaq sumó un 3,83 %, hasta las 21.590 unidades. EFE

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