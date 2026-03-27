Wall Street termina la semana en rojo y el Dow Jones entra en territorio de corrección

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Nueva York, 27 mar (EFE).- Wall Street cerró este viernes en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, entró en territorio de corrección, terminando así una semana marcada de nuevo por la guerra en Oriente Medio.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó un 1,7 %, hasta los 45.166 puntos, entrando en territorio de corrección (cuando se produce una bajada acumulada del 10 % desde el último récord).

Mientras, el selectivo S&P 500 retrocedió un 1,67 %, hasta los 6.368 enteros, y el tecnológico Nasdaq perdió un 2,15 %, hasta las 20.948 unidades.

En el cómputo semanal, el Dow perdió un 0,9 %, el S&P 500 un 2 % y el Nasdaq un 3 %.

Los inversores han vuelto a tener el foco puesto esta semana en la guerra en Oriente Medio y la situación en el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer, jueves, que extiende hasta el lunes 6 de abril el ultimátum para que Irán desbloquee Ormuz o destruirá sus centrales eléctricas.

El líder republicano informó a través de su red Truth Social que, «a petición del Gobierno iraní», ha decidido prolongar el plazo 10 días más, que vencerá concretamente el 6 de abril a las 20.00 horas de Washington (00.00 GMT del 7 de abril).

El conflicto en Oriente Medio y las diferentes versiones que dan Irán y EE.UU. sobre sus supuestas negociaciones ha disparado los precios del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés).

El miércoles se dio a conocer que Irán ha rechazado el plan propuesto por Trump para poner fin a la guerra, que incluye líneas generales relacionadas con el programa nuclear y el desarrollo de misiles balísticos iraníes, según ‘The New York Times’.

Pese al rechazo de Teherán, la Casa Blanca aseguró que las conversaciones con Irán siguen siendo «productivas».

El WTI cerró hoy con una subida del 5,46 %, hasta rozar los 100 dólares el barril. En el cómputo semanal, subió un 1 %.

Mientras, el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por la que pasa una quinta parte del suministro mundial de crudo y gas natural, sigue cerrado de facto, según dijo la Guardia Nacional iraní a los medios estatales del país.

Irán ha dicho estos días que los buques «no hostiles» que no participen ni apoyen los ataques a la república islámica pueden circular por el estrecho de manera segura.

Hoy se impidió a dos buques chinos transitar por el enclave, lo que indica que Irán continúa bloqueando el tráfico a través de esta vital ruta marítima.

En otros mercados, el oro subió un 3 %, hasta los 4,505 dólares la onza, y la plata avanzó otro 3 %, hasta 70,08 dólares. EFE

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