Walmart mejora perspectivas de ventas y ganancias pese a aranceles

La cadena estadounidense de tiendas Walmart elevó sus previsiones de ventas y ganancias en sus resultados publicados el jueves, a pesar del aumento de los precios de los productos importados tras los fuertes aranceles impuestos este año por el presidente Donald Trump. 

La compañía superó las estimaciones trimestrales de ventas de los analistas, con ingresos para el trimestre finalizado el 31 de julio de 177.400 millones de dólares, un 4,8% más que en el período anterior. 

También prevé que las ventas netas aumenten entre 3,75% y 4,75% para el año fiscal, frente a las expectativas anteriores de entre un 3% y un 4%. 

Las empresas estadounidenses se han visto presionadas este año debido a que los aranceles aumentaron los costos de importación de numerosos productos, aunque muchas mitigaron el impacto para los consumidores aumentando sus inventarios antes de que Trump introdujera los nuevos gravámenes. 

El impacto general en los precios al consumidor parece por el momento limitado, pero los economistas siguen de cerca la situación. 

En sus resultados del segundo trimestre publicados el jueves, Walmart también elevó su perspectiva de ganancias ajustadas por acción a un rango de entre 2,52 y 2,62 dólares.

