Wang Yi pide que Australia vea «racionalmente» los lazos de Pekín con islas del Pacífico

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Pekín, 30 abr (EFE).- El canciller chino, Wang Yi, mantuvo este miércoles una reunión en Pekín con su par australiana, Penny Wong, en la que pidió que Australia observe de forma «objetiva y racional» la cooperación china con las islas del Pacífico, al afirmar que esos vínculos «no apuntan a terceros».

Wang indicó que su país «está comprometida con el desarrollo de las naciones insulares», según un comunicado publicado por la Cancillería china, después de que, en los últimos años, Australia y Estados Unidos hayan expresado su preocupación por el avance de la influencia china en la región, especialmente desde que Pekín firmó en 2022 un pacto de seguridad con las Islas Salomón.

El diplomático chino aseguró que «ambos países han realizado esfuerzos positivos para mejorar sus relaciones y el diálogo diplomático y estratégico ha desempeñado un papel fundamental en el fortalecimiento de la confianza mutua, la reducción de las diferencias y la promoción de la cooperación», tras años de tensiones entre Pekín y Camberra a raíz de la petición australiana en 2020 de una investigación independiente sobre el origen de la covid-19 y las restricciones comerciales impuestas después por China.

Wang aseveró que «la situación internacional es compleja y volátil, con un aumento sin precedentes de la inestabilidad y la incertidumbre», al tiempo que sostuvo que China «está dispuesta a trabajar con Australia» para «fortalecer la comunicación y la coordinación», «consolidar el impulso positivo de las relaciones bilaterales» y «brindar mayor certeza a la región y al mundo».

«China y Australia deben unirse en el lado correcto de la historia y del multilateralismo, salvaguardar conjuntamente la estabilidad y el buen funcionamiento del sistema global de libre comercio y las cadenas de suministro», agregó el ministro chino.

Por su parte, Wong declaró que su país «está comprometido con el desarrollo de las relaciones con China y está dispuesta a comunicarse con franqueza, mejorar el entendimiento mutuo, fortalecer la cooperación y gestionar adecuadamente las diferencias», según el comunicado de la Cancillería china.

Según la ministra, las naciones insulares del Pacífico «no son el patio trasero de ningún país», y Australia «no excluye a ningún país de cooperar con ellas para su desarrollo».

Wong expresó su esperanza de que se haga realidad una «solución pacífica» a la cuestión de Taiwán, isla cuya soberanía China reclama y para cuya «reunificación» no ha descartado el uso de la fuerza.

«Australia y China poseen economías altamente complementarias, y la estrecha cooperación en diversos ámbitos, incluidos el comercio y la economía, beneficia el desarrollo de ambos países y se alinea con sus intereses comunes», indicó la funcionaria oceánica.

Las relaciones entre China y Australia comenzaron a deteriorarse en 2017 por las leyes australianas contra la injerencia extranjera y la posterior exclusión de Huawei y ZTE del despliegue de redes 5G, antes de agravarse en 2020 con los vetos y aranceles chinos a productos australianos.

Desde la llegada al poder de Anthony Albanese en 2022, ambos países han retomado los contactos de alto nivel y Pekín ha ido levantando restricciones comerciales, aunque persisten fricciones en ámbitos como el Indopacífico, Taiwán, la ciberseguridad y la influencia china en el Pacífico. EFE

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