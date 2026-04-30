Washington desmiente que su embajadora en Ucrania deje el cargo por diferencias con Trump

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Washington, 30 abr (EFE).- El Departamento de Estado de Estados Unidos desmintió este jueves que su principal representante diplomática en Ucrania, Julie Davis, vaya a abandonar el cargo por diferencias con el presidente, Donald Trump, tal y como han señalado medios de comunicación.

«Es falso sugerir que la embajadora Davis renuncia ‘debido a diferencias con Donald Trump'», explicó en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggot, que argumentó que la diplomática abandonará su cargo en la embajada porque se retira.

El diario ‘Financial Times’ publicó esta semana, citando tres fuentes anónimas, que Davis, que está en el cargo desde mayo de 2025, «se había sentido frustrada con su función debido a las discrepancias con el presidente Donald Trump respecto a su menguante apoyo a Ucrania».

Davis asumió el cargo después de que su antecesora, Bridget Brink, renunciara precisamente por sus desacuerdos con Trump.

«La embajadora Davis ha sido una firme defensora de los esfuerzos de la Administración Trump para lograr una paz duradera entre Rusia y Ucrania. Se retira tras una distinguida trayectoria de 30 años como funcionaria de carrera del Servicio Exterior», añadió Piggot.

«Continuará promoviendo con orgullo las políticas del presidente Trump hasta que abandone oficialmente Kiev en junio de 2026 y se retire del Departamento», concluye el escrito. EFE

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