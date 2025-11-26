Whirlpool cierra su planta en Argentina y despide a 220 trabajadores

Buenos Aires, 26 nov (EFE).- La fabricante estadounidense de electrodomésticos Whirlpool decidió cerrar su planta en Argentina y despedir a 220 trabajadores, confirmaron este miércoles a EFE fuentes de la compañía.

La empresa notificó a sus empleados del cierre de su planta en la localidad bonaerense de Pilar, establecimiento que había inaugurado en 2022 tras invertir 50 millones de dólares.

La multinacional producía allí lavarropas, destinados en parte a la exportación.

La empresa, que con esta decisión deja de producir en Argentina, continuará comercializando en el país suramericano sus productos importados desde otros mercados.

La compañía adoptó esta medida al cabo de un año marcado por la apertura de las importaciones en Argentina, donde el consumo aún no se ha recuperado.

«Son varios los motivos que confluyeron en la toma de esta decisión, algunos de ellos internos, pero también algunos externos. Realizamos importantes esfuerzos para reducir costos e implementamos mejoras en los procesos para ser más competitivos frente a productos importados, a lo que se suma la caída en el consumo», explicaron a EFE fuentes de la empresa.

Señalaron que, tras analizar estas variables, resolvieron dar este paso para «redefinir» su «huella regional de cadena de suministro con la necesidad de fortalecer la competitividad en un entorno cada vez más desafiante». EFE

