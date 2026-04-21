WindEurope urge a abordar la electrificación como una «prioridad estratégica» de la UE

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Madrid, 21 abr (EFECOM).- La patronal eólica europea WindEurope ha hecho este martes un llamamiento a los líderes comunitarios para que traten la electrificación como una «prioridad estratégica» y no como «nota a pie de página» en las políticas, lo que pasa por priorizar a los ciudadanos, las empresas y la industria de la región.

En la cumbre que este año se celebra en la capital española, la consejera delegada de WindEurope y exministra de Energía de Bélgica, Tinne van der Straeten, ha presentado el decálogo ‘Madrid Call to Action’, un llamado a la acción que aboga por aumentar el suministro eléctrico, conectarlo con la demanda y potenciar el consumo.

De acuerdo con el documento, la guerra en Irán ha recordado, de nuevo, a Europa que los combustibles fósiles deben ser sustituidos por electricidad autóctona «rápido».

Durante su intervención, Van der Straeten ha valorado la apuesta del Viejo Continente de reforzar su economía tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. Fruto de ello, las energías renovables se han expandido en el territorio, y sólo el sector eólico invirtió 45.000 millones de euros en nueva capacidad en 2025.

Conforme a los datos del llamado a la acción, la eólica aporta el 20 % de la electricidad, y la cadena de valor eólica europea, impulsada por 440.000 personas, contribuye «de forma decisiva» a la autonomía estratégica del continente.

Pero «el trabajo no está terminado», avisa la patronal, que recuerda que la electricidad representa menos del 25 % de toda la energía que se utiliza, lo que supone «una amenaza para la seguridad energética».

En este contexto, la consejera delegada de WindEurope ha dicho que es el momento de convertir las decisiones en hechos, de mantener una ambición climática y la confianza política, y de hacer de Europa un sitio en el que invertir.

Y es que la transición energética sólo tendrá éxito si se tiene «la confianza de que podemos hacerlo», ha recalcado.

Los puntos del plan

El plan de WindEurope se articula en torno a tres pilares.

El primero consiste en aumentar el suministro eléctrico. Aquí, la patronal europea pide que se acelere la tramitación de los permisos, se aproveche «al máximo» las subastas eólicas y se repotencien parques eólicos antiguos para triplicar su producción con menos turbinas pero más eficientes.

El segundo es conectar la oferta con la demanda. En este punto, requiere priorizar las conexiones a la red para proyectos maduros y estratégicos y eliminar las iniciativas ‘zombi’, incrementar la financiación de redes de la Unión Europea y atraer inversión privada.

Mientras que el tercero persigue impulsar la demanda, con un IVA cero a bombas de calor y vehículos eléctricos. Del mismo modo la patronal ve necesario que se priorice la electrificación en procesos industriales de baja y media temperatura.

También se sugiere una reducción de los impuestos a la electricidad para que las fuentes autóctonas «sean la más baratas», y una simplificación de las ayudas estatales para que la industria transite a las renovables con PPAs o contratos de compraventa de energía limpia a largo plazo. EFECOM

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