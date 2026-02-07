Witkoff y Kushner visitan el portaaviones USS Abraham Lincoln tras conversaciones con Irán

Nueva York, 7 feb (EFE).- El enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, visitaron este sábado el portaaviones USS Abraham Lincoln tras mantener ayer conversaciones con Irán sobre su programa nuclear.

«Hoy, el almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central de las Fuerzas Navales de EE.UU., Jared Kushner y yo nos reunimos con los valientes marineros e infantes de marina a bordo del USS Abraham Lincoln, su grupo de ataque y el Carrier Air Wing 9 que nos mantienen seguros y defienden el mensaje de paz a través de la fuerza del presidente Trump», informó Witkoff en su red social X.

El enviado especial del mandatario anotó que, durante su visita, observaron operaciones de vuelo en directo con el piloto que derribó esta semana un dron iraní.

Además, aseguró estar «orgulloso de apoyar a los hombres y mujeres que defienden nuestros intereses, disuaden a nuestros adversarios y muestran al mundo cómo son la preparación y la determinación estadounidenses».

La visita de Kushner y Witkoff al portaaviones tiene lugar después de que ambos mantuvieran ayer negociaciones nucleares indirectas con Irán.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, dijo a la televisión estatal de su país que mantuvo “largas e intensas” conversaciones con Witkoff y Kushner mediante el intercambio de mensajes a través del ministro de Exteriores omaní, Badr bin Hamad al Busaidi, mediador de las negociaciones en Mascate.

Estas conversaciones se celebran bajo las amenazas de Trump de intervenir militarmente en Irán, y mientras el USS Abraham Lincoln y su grupo de combate -formado por tres destructores lanzamisiles- se encuentran desplegados cerca de aguas iraníes en el golfo Pérsico.

Se trata además de las primeras negociaciones entre ambos países desde la guerra entre Irán e Israel en junio, en la que Estados Unidos participó con el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes, lo que ha paralizado la capacidad de enriquecimiento de uranio iraní. EFE

